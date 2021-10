Mareković o optužbi da je Milanović želio slati vojsku u BiH: Neka ministar pojasni o kojoj je postrojbi riječ

Sukob između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Maria Banožića podijelio je zemlju, a s jedne na drugu stranu pljušte uvrede kao i optužbe.

Predsjednikov savjetnik za veterane i umirovljeni general Marijan Mareković ne vjeruje da će Milanović više moći surađivati s Banožićem. Kometirao je za Dnevnik Nove TV inspekciju koja češlja odluke admirala Roberta Hranja, te je naveo da na Pantovčaku imaju popis svih situacija u kojima se koristila Hrvatska vojska.

Upitan o aktualnim događanjima, Mareković je kazao kako ministar obrane može u svakom trenutku uputiti izvanredni inspekcijski nadzor koji bi postupao u skladu sa zakonom.

- Niti jedan glavni inspektor niti inspektorat prije mene, niti u moje vrijeme, nismo vršili nadzor načelnika Glavnog stožera ili njegovog užeg kabineta, navodi Mareković i dodaje kako se nisu vršile niti redovite kontrole.

- Zato što to nije uobičajeno, da se nadzire Glavni stožer. Može se to napraviti, u segmentu koji je propisan zakonom. To su pravni propisi, stanje materijalnih sredstava, stanje infrastrukture i tako dalje, objasnio je Mareković.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

Reagirao je i na optužbe ministra Banožića koji tvrdi da je načelnik Glavnog stožera donio stotinjak zapovijedi i određenih odluka bez njegovog i znanja.

- Poznavajući admirala Hranja, on je takav vojnik da to njemu uopće nije slično, sve po P.S.-u - ističe Mareković.

U slučaju da se pokaže da je admiral Hranj prekršio zakon, "onda trebaju oni koji su ga do toga doveli oko toga sjesti i razgovarati", navodi Mareković i dodaje kako do sada nije bilo takvih situacija.

- Ja osobno ne vjerujem da je bilo bilo kakvog kršenja zakona, istaknuo je Mareković.

Na pitanje ima li saznanja o tome je li ministar Banožić koristio vojsku u jedinicama lokalne samouprave u kojima je na vlasti HDZ, primjerice, Mareković odgovara da postoji popis svih angažiranja vojske za potrebe lokalne samouprave.

Mareković ističe kako je velika laž optužba ministra Banožića da je predsjednik tražio da se pošalje vojsku u BiH.

- To nije točno i mislim da bi ministar trebao reći hrvatskoj javnosti reći koju je to postrojbu Hrvatske vojske predsjednik želio uputiti u BiH - navodi Mareković i dodaje kako će se daljnja suradnja predsjednika Zorana Milanovića i ministar obrane Marija Banožića biti teška.

- Mislim da će to teško biti, još se nije dogodilo da neki ministar obrane javno proziva nekog predsjednika da krši zakon i da krši Ustav, objasnio je za Dnevnik Nove TV