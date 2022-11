Maras: HDZ pričom o obuci ukrajinskih vojnika skreće pozornost sa svih problema u zemlji, briga njih za Ukrajince

Saborski zastupnici danas raspravljaju o vladinom prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini - EUMAM. Za potvrdu ove odluke potrebna je dvotrećinska većina u Saboru. Predlaže se da u misiji sudjeluje do 80 pripanika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije i da u Hrvatsku može ući do 100 pripadnika ukrajinskih snaga uz mogućnost rotacije u 2022., 2023. i 2024. godini.

Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH u EUMAM-u u utorak su podržali saborski odbori za obranu i zakonodavstvo. No, oporba se protivi takvom prijedlogu ocjenjujući ga neustavnim. SDP i Zeleno-lijevi blok predlažu kompromisno rješenje, a Most odbija sudjelovati u, kako tvrde, protuustavnoj raspravi. Predsjednik Zoran Milanović odbio je dati suglasnost za sudjelovanje hrvatskih vojnika u misiji EU-a za pomoć Ukrajini.

Svoje mišljenje o obuci vojnika dao je i bivši SDP-ovac i bivši ministar Gordan Maras. On je na Facebooku napisao kako tom pričom HDZ 'skreće pozornost sa svih problema u Hrvatskoj' te da je njih briga za Ukrajince već 'oni brinu o sebi'.

- Priča o obuci ukrajinskih vojnika je priča o tome kako HDZ hoće skrenuti pozornost sa svih problema u Hrvatskoj, prikazati oporbu kao destruktivce koji zagovaraju ruse i pokazati sebe kao jedinu točku stabilnosti u zemlji. Brige njih za Ukrajince, oni brinu o sebi.

Takva politika već daje rezultate jer primjerice Nino Jakovčić (koji je btw rekao da ga je Milanović htio zatvoriti???? mada ga je on osobno zatvorio jedino na pet godina u EU parlament uz 15 tisuća eura prihoda mjesečno), koji se kao cijeli život bori protiv HDZ-a u Istri, smatra da je Andrej Plenković jedini ozbiljan političar u Hrvatskoj. I nije na žalost jedini. Sve je to dio jednog plana koji nas vodi u smjeru jednopartijske države kakvu sada ima Srbija kroz Vučića. Žele HDZ zauvijek na vlasti. Reći ću vam samo jedno. Nemojte nasjesti na to. Takva država nam ne treba. Hrvatska mora imati alternativu! Hrvatska mora biti bolja! - napisao je na Facebooku Maras.

