Zagrepčani pričali o mukama s liječnicima: 'Moja se ne koristi mailom, na telefon se javlja kad se potrefe Mjesec, Mars i Venera'

Gotovo svi znaju kako to izgleda: trebate doktora, situacija nije hitna, pa zovete u ordinaciju da dobijete termin. Telefon je, međutim, ili neprestano zauzet ili se nitko ne javlja. Zašto postoji naručivanje kod doktora preko telefona kad se baš nitko ne javlja i po pet sati, uzrujano pita jedan Zagrepčanin.

"Kada zovem doktora, lutrija je hoće li se netko javiti. Zovem 150 puta kroz cijelu smjenu i ne jave se, a ako dođem tamo bez naručivanja, onda mi govore: 'Što se ne naručiš?' Pa možda bi se netko i mogao naručiti da se zapravo javite, a mail nitko ne gleda. Neka onda ukinu naručivanje. Bolje tako nego ovo. Je li i kod vas tako ili samo kod mene? Radim li nešto krivo?" upitao je na društvenoj mreži Reddit.

Mnogi su, očekivano, iskazali vlastitu frustraciju oko obrasca koji se učestalo ponavlja u mnogim ordinacijama. "Doktori nemaju vremena za javljanja na telefone i mailove, za to im služe sestre. E sad, jednom sam zvao i nije se javljao nitko. Odem do ambulante, stojim s druge strane vrata i namjerno zovnem. Čekaonica prazna, telefon zvoni a njih dvije pričaju li ga pričaju. Znači naručivanje kod doktora, termini za bilo kakve preglede, snimanja", ispričao je jedan korisnik mreže.

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Ima, međutim, i pozitivnih iskustava. "Ja sa svojim obiteljskim rješavam sve preko maila, u ordinaciju dolazim ako je stvarno potreban dolazak. Telefonski ako se ne jave, javit će se povratno do kraja smjene. Ostajem upisana u toj ordinaciji sve dok sam u Zagrebu", ispričala je Zagrepčanka.

Neki su objasnili da su telefonske linije jednostavno preopterećene pozivima koji su često nepotrebni. "Neću previše braniti, ali evo kad sam ja išao skidati šavove kod svoje doktorice, naručio sam se putem maila jer ima tu opciju. Nije mi dala točan termin nego ću uletjeti ako ne bude bilo gužve. I dok sam čekao, zvonio je telefon nekoliko puta i javili su se, no razgovori su bili predugi jer s druge strane postoje ljudi koji također guše sustav pitanjima, s razgovorima, sa savjetima, a već im je to odavno objašnjeno što bi trebali i kako bi trebali nešto napraviti ili odraditi neke terapije.

Vjerujem da nije svaki poziv bezazlen, ali itekako vjerujem da hrpa poziva koje oni dobivaju nisu toliko kritični ili su upute već odavno dobili. I onda netko poput tebe tko treba fakat nešto i ne zove bez veze, teško može dobiti doktoricu ili sestru na telefon da bi se mogla dobiti informacija. S druge strane ima i doktora koji rade ofrlje, recimo moj stari ima doktoricu koja je odavno spremna za mirovinu i odbija koristiti mail kao oblik komunikacije, a na telefon se javlja u točno određenom razdoblju jer poslije je lutrija", ispričao je jedan muškarac.

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"Moja doktorica ne koristi mail, a na telefon se javlja kad se potrefe Mjesec, Mars i Venera. Već dva mjeseca vučem 3 zdravstvena problema jer ne mogu provjeriti kad ona neće biti na godišnjem/bolovanju, a ne mogu si priuštiti odlaziti na drugi kraj grada nakon posla provjeravati fizički je l' ona tamo ili nije, jer sam tako već nekoliko puta poljubila vrata. I nije moj slučaj jedini. Bez uvrede, ali mislim da je nekim doktorima katastrofalno opće stanje samo izgovor za to što oni žele raditi po samo svojim uvjetima, koji su nerealni", ispričala je jedna osoba svoje iskustvo.

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