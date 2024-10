Majka u Engleskoj zaključala četvoricu sinova i otišla u trgovinu: Izbio je požar, dječaci su poginuli

Majka je proglašena krivom za ubojstvo iz nehaja svoje četvorice sinova koji su poginuli u požaru u Engleskoj. Deveca Rose (30) otišla je u supermarket Sainsbury's 16. prosinca 2021. i ostavila dva para blizanaca zaključane u svom domu u Suttonu. Kako je rečeno na sudu, u dnevnoj je sobi buknuo požar, a kuća je bila puna smeća i ljudskog izmeta. Policija je rekla da se plamen mogao brzo proširiti zbog količine razbacanog otpada.

Trogodišnji Leyton i Logan te četverogodišnji Kyson i Bryson otrčali su na kat i pozvali pomoć dok su bili zarobljeni. Susjed je pokušao razvaliti ulazna vrata prije nego što su vatrogasci stigli i pronašli djecu ispod kreveta. Djeca su hitno prebačena u bolnicu, no liječnici ih nisu uspjeli spasiti. Majka je stigla kući dok su vatrogasci još gasili požar. Tvrdila je da je djecu ostavila kod prijateljice po imenu Jade. Policija je provela opsežnu istragu kako bi pronašla Jade i zaključila da ona ili ne postoji, ili nije bila u kući taj dan, navodi Sky News.

Rose, koja je priznala da je ostavila dječake same u kući dva puta ranije, zanijekala je četiri točke optužnice za ubojstvo iz nehaja i jednu optužbu za napuštanje djece. Osuđena je za sve optužbe za ubojstvo iz nehaja. “Posljednje tri godine bile su noćna mora”, rekla je obitelj u izjavi nakon presude. Otac djece, Dalton Hoath, rekao je da ih je Rose jednom ili dvaput ostavila same kako bi otišla do obližnje trgovine.

Postojali su dokazi koji upućuju na to da je Rose vjerojatno bila u depresiji u vrijeme požara i da je možda patila od poremećaja osobnosti, rečeno je na sudu, kao i to da djeca nisu išla u školu tri tjedna prije smrti. Sudac je odgodio izricanje presude za 15. studenog.