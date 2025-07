'Made for Germany': 631 milijarda eura za Europu

U političkom središtu Njemačke – Uredu saveznoga kancelara u Berlinu – u ponedjeljak popodne koncentracija moći bila je opipljiva. Šezdeset i jedan izvršni direktor najvećih njemačkih (i nekoliko američkih) tvrtki, od Allianza do Zalanda, okupili su se s najmoćnijim Nijemcem, kancelarom Friedrichom Merzom (CDU), vicekancelarom Larsom Klingbeilom (SPD) i ministricom gospodarstva Katherinom Reiche (CDU). Povod je Inicijativa "Made for Germany" (Proizvedeno za Njemačku). Čelnici 61 kompanije obećali su investirati čak 631 milijardu eura u njemačko gospodarstvo do 2028. godine.