Mađarski Wizz Air ukida sve letove iz Beča i povlači se iz Austrije

Mađarska zrakoplovna kompanija Wizz Air poznata po niskim cijenama karata, ukida sve letove iz Beča, prenosi austrijska televizija ORF i ostali domaći mediji. “Letovi iz Beča više nisu kompatibilni s našim ultra-niskotarifnim modelom”, poručilo je čelništvo Wizz Air-a. Kako je najavljeno, povlačenje Wizz Aira iz Beča uslijedit će u dva navrata: 26. listopada ukidaju se prva dva leta Bilbao i London-Gatwick, te povlače iz prometovanja dva zrakoplova, a 15.ožujka 2026. zatvaraju se i sve preostale linije, a Beč potpuno nestaje s Wizz Air-ove karte letenja.

Mađari kao razlog navode velike troškove prometovanja u Beču, koji su iznova povećani. Prvenstveno takse u zračnoj luci, porezi i cijene usluga na tlu za prizemljene zrakoplove, sve to zašto kompanija više nema dovoljno manevarskog prostora da pokrije iz svog niskog budžeta. Osim toga, kako je istaknulo čelništvo Wizz Air-a, ova se kompanija ubuduće namjerava “pojačano usredotočiti na njena ključna tržišta u srednjoj i istočnoj Europi”. Uprava bečke zračne luke Schwechat izrazila je žaljenje zbog povlačenja Wizz Aira, koji je u bečke zrakoplovne vode ušao 2018. godine, nakon kolapsa austrijske zrakoplovne tvrtke Niki. Istaknula je, kako su aerodromske takse za sve zrakoplovne kompanije jednake, te da će od 1. siječnja 2026. godine biti smanjene za 5 posto. Međutim, to očito Wizz Air-u ne pomaže u njegovoj kalkulaciji jeftinih letova.



U bečkoj bazi trenutno se nalazi 5 zrakoplova Wizz Aira - Airbus A321neo, koji pokrivaju 28 destinacija u 20 zemalja širom svijeta. Wizz Air je zrakoplovna kompanija s jeftinim cijenama letenja, poput Ryanaira, EasyJeta i Levela, koju su brojni austrijski i ostali putnici rado koristili, leteći iz Beča diljem svijeta. Austrijskim putnicima i dalje će se nuditi alternativne veze putem obližnjih zrakoplovnih čvorišta u Bratislavi i Budimpešti. Putnici pogođeni povlačenjem Wizz Aira iz Beča bit će od kompanije izravno kontaktirani. Ili će dobiti povrat novca u obliku WIZZ kredita, a moći će i besplatno rezervirati letove na alternativnim destinacijama. Austrijska agencija za prava putnika upozorava sve one koji su unaprijed kupili karte za letove Wizz Aira iz Beča, da ne moraju prihvatiti Wizz Air-ov kredit nego da imaju pravo na povrat novca. Posebice ako više neće biti letova iz Austrije.