Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PREVISOKI TROŠKOVI

Mađarski Wizz Air ukida sve letove iz Beča i povlači se iz Austrije

FILE PHOTO: A Wizz Air aircraft lands at the Ferenc Liszt International Airport in Budapest
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
Snježaan Herek
12.09.2025.
u 10:40

Mađari kao razlog navode velike troškove prometovanja u Beču, koji su iznova povećani. Prvenstveno takse u zračnoj luci, porezi i cijene usluga na tlu za prizemljene zrakoplove

Mađarska zrakoplovna kompanija Wizz Air poznata po niskim cijenama karata, ukida sve letove iz Beča, prenosi austrijska televizija ORF i ostali domaći mediji. “Letovi iz Beča više nisu kompatibilni s našim ultra-niskotarifnim modelom”, poručilo je čelništvo Wizz Air-a. Kako je najavljeno, povlačenje Wizz Aira iz Beča uslijedit će u dva navrata: 26. listopada ukidaju se prva dva leta Bilbao i London-Gatwick, te povlače iz prometovanja dva zrakoplova, a 15.ožujka 2026. zatvaraju se i sve preostale linije, a Beč potpuno nestaje s Wizz Air-ove karte letenja.

Mađari kao razlog navode velike troškove prometovanja u Beču, koji su iznova povećani. Prvenstveno takse u zračnoj luci, porezi i cijene usluga na tlu za prizemljene zrakoplove, sve to zašto kompanija više nema dovoljno manevarskog prostora da pokrije iz svog niskog budžeta. Osim toga, kako je istaknulo čelništvo Wizz Air-a, ova se kompanija ubuduće namjerava “pojačano usredotočiti na njena ključna tržišta u srednjoj i istočnoj Europi”. Uprava bečke zračne luke Schwechat izrazila je žaljenje zbog povlačenja Wizz Aira, koji je u bečke zrakoplovne vode ušao 2018. godine, nakon kolapsa austrijske zrakoplovne tvrtke Niki. Istaknula je, kako su aerodromske takse za sve zrakoplovne kompanije jednake, te da će od 1. siječnja 2026. godine biti smanjene za 5 posto. Međutim, to očito Wizz Air-u ne pomaže u njegovoj kalkulaciji jeftinih letova.


U bečkoj bazi trenutno se nalazi 5 zrakoplova Wizz Aira - Airbus A321neo, koji pokrivaju 28 destinacija u 20 zemalja širom svijeta.  Wizz Air je zrakoplovna kompanija s jeftinim cijenama letenja, poput Ryanaira, EasyJeta i Levela, koju su brojni austrijski i ostali putnici rado koristili, leteći iz Beča diljem svijeta. Austrijskim putnicima i dalje će se nuditi alternativne veze putem obližnjih zrakoplovnih čvorišta u Bratislavi i Budimpešti. Putnici pogođeni povlačenjem Wizz Aira iz Beča bit će od kompanije izravno kontaktirani. Ili će dobiti povrat novca u obliku WIZZ kredita, a moći će i besplatno rezervirati letove na alternativnim destinacijama. Austrijska agencija za prava putnika upozorava sve one koji su unaprijed kupili karte za letove Wizz Aira iz Beča, da ne moraju prihvatiti Wizz Air-ov kredit nego da imaju pravo na povrat novca. Posebice ako više neće biti letova iz Austrije.

Ključne riječi
Austrija Wizz Air

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još