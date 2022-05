Mađarska i Slovačka mogle bi rusku naftu uvoziti do kraja 2023. godine?

Europska komisija predložila je jučer da se zabrana uvoza ruske nafte postupno uvede unutar šest mjeseci, a zabrana uvoza rafiniranih naftnih proizvoda iz Rusije do kraja ove godine, no proces usvajanja šestog paketa sankcija EU protiv Rusije zapeo je odmah istoga dana jer je Mađarska poručila da joj se prijedlog ne sviđa. Komisijin prijedlog predvidio je izuzeće za Mađarsku i Slovačku, koje bi, kako neslužbeno doznajemo, do kraja 2023. mogle sklapati ugovore o uvozu ruske nafte, ali glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs poručio je da to nije dovoljno da bi Mađarska bila energetski sigurna.

Geografski položaj i ovisnost

– Ne vidimo nikakav plan ni jamstva kako bi tranzicija bila olakšana na temelju trenutnih prijedloga, a ni kako bi energetska sigurnost Mađarske bila zagarantirana – poručio je Orbánov glasnogovornik u izjavi iz Budimpešte dok je u Bruxellesu, iza zatvorenih vrata u Vijeću EU, trajao sastanak odbora veleposlanika 27 država članica, na kojem se pokušavao postići konsenzus potreban za usvajanje embarga na rusku naftu.

Predloženo izuzeće Slovačke također ima veze s Mađarskom jer je slovačka naftna rafinerija u vlasništvu mađarskog MOL-a, a objašnjenje koje je Komisija prihvatila u svom prijedlogu glasi da neke zemlje trebaju dulje vrijeme prilagodbe na embargo zbog svog geografskog položaja i visoke ovisnosti o ruskoj nafti. Mađarski ministar Peter Szijjarto tvrdi da mađarsko gospodarstvo ne može funkcionirati bez ruske nafte i plina, s obzirom na to iz Rusije uvozi 65 posto nafte i 85 posto plina. Mađari u svojim izjavama nigdje ne spominju činjenicu da određene količine i nafte i plina mogu dobivati alternativnim pravcem iz Omišlja na Krku.

– Jasno ću reći: to neće biti lako. Neke su države članice jako ovisne o ruskoj nafti. Ali jednostavno moramo to učiniti. Predlažemo zabranu ruske nafte – rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predstavljajući prijedlog šestog paketa sankcija u jučerašnjem govoru pred Europskim parlamentom u Strasbourgu.

– Bit će to potpuna zabrana uvoza svih vrsta ruske nafte, morskim putem ili plinovodom, sirove ili rafinirane nafte. Pobrinut ćemo se da odustanemo od ruske nafte na uredan način, osiguravajući alternativne pravce opskrbe kako bismo umanjili učinak na globalna tržišta. Zbog toga ćemo prekinuti isporuku ruske sirove nafte unutar šest mjeseci, a isporuku rafiniranih naftnih proizvoda do kraja godine – najavila je.

Cijena barela nafte Brent skočila je jučer 3,5 posto nakon vijesti o tome da je Europska komisija predložila embargo na rusku naftu s postupnim, 6-mjesečnim uvođenjem. Od početka godine, zbog ruske agresije na Ukrajinu, cijena nafte porasla je oko 40 posto. Amerika i Velika Britanija još su prije odlučile o potpunom prekidu uvoza ruske nafte, ali za Europu je to od početka bio prerizičan potez s obzirom na to da bi obustava isporuke nafte, koja čini tako velik udio u europskoj potrošnji, mogla podići inflaciju i dovesti do recesije. Greenpeace procjenjuje da je svaki četvrti automobil, kamion ili zrakoplov u EU pogonjen na rusku naftu, s obzirom na to da se 70 posto ukupne nafte u EU koristi za promet, a ruska nafta činila je 27 posto uvoza nafte u EU. Procjena je da bi embargo na ruski plin bio rizičniji, a da embargo na naftu može biti izveden bez velike katastrofe za Europu. Zbog toga je sada u šestom paketu sankcija predložen postupni embargo na naftu, ali još uvijek ne i na plin.

– Time ćemo maksimalno pojačati pritisak na Rusiju i istodobno svesti na najmanju mjeru kolateralnu štetu za nas i naše partnere diljem svijeta. Jer, da bismo pomogli Ukrajini, naša ekonomija mora ostati snažna – poručila je Ursula von der Leyen.

Zabrana ruskih programa

U šestom paketu sankcija protiv Rusije predloženo je i izbacivanje najveće ruske banke Sberbank iz SWIFT-a, komunikacijskog sustava o transakcijama između banaka, iz kojeg su već izbačene druge ruske banke, manje od Sberbanka. – To će učvrstiti potpunu izolaciju ruskog financijskog sektora od globalnog sustava – rekla je Ursula von der Leyen. Na opsežnu listu pojedinaca kojima EU zabranjuje putovanja i zamrzava njihovu imovinu uvrštavaju se i visoki časnici ruske vojske odgovorni za ratne zločine u Buči te za opsadu grada Mariupolja, najavila je šefica Europske komisije. U šestom paketu sankcija još je i zabrana emitiranja programa triju ruskih televizija, koje su etiketirane kao širitelji ruskih laži, propagande i mržnje. Zabrana će se odnositi na sve platforme, od kabelske i satelitske televizije do interneta.

