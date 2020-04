Macron upozorio da će se EU raspasti ako ne dogovori koronaobveznice

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da će se Europska unija raspasti ako se ne dogovori novi fond solidarnosti iz kojega će se, mutualizacijom dugova odnosno zajedničkim zaduživanjem država članica, financirati oporavak od posljedica globalne pandemije koronavirusa.

U razgovoru za Financial Times, Macron je upitan smatra li da će neuspjeh u dogovaranju takvog fonda imati za posljedicu raspad eurozone.

- Da, moramo biti jasni, također i europske ideje - odgovorio je francuski predsjednik, inače izrazito proeuropski orijentiran.

Macron je bio rječit objašnjavajući zašto smatra da će neuspjeh Europske unije u odgovoru na koronakrizu pomoći populistima da osvoje vlast u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj i drugdje.

- To je očigledno jer ljudi će reći: Kakvo je to veliko putovanje koje nam vi (EU) nudite? Kad se imigranti slijevaju u vašu zemlju, oni vam kažu da ih zadržite. Kad imate epidemiju, oni vam kažu da se s time nosite. Oh, kako su ljupki. Zagovaraju Europu kad to znači da vam izvoze proizvode koje oni proizvode. Za Europu su kad to podrazumjeva da njihovi radnici proizvode automobilske dijelove koje mi više ne radimo kod kuće. Ali nisu za Europu kad to podrazumijeva dijeljenje tereta - rekao je Macron za Financial Times.

Francuska, zajedno s Italijom, Španjolskom, Grčkom i još nekoliko zemalja euro zone, već tjednima zagovara rješenje u obliku tzv. koronaobveznica, zajedničkog zaduživanja država članica EU, koje se sada zadužuju svaka zasebno i koje nikad dosad nisu bile ni blizu dogovoru o ovakvoj mutualizaciji, tj. kolektivizaciji duga.

Nizozemska, Njemačka, Austrija, Finska protive se toj ideji jer ne žele da njihovi porezni obveznici plaćaju dug poreznih obveznika u zemljama slabijeg kreditnog rejtinga. Premijeri i predsjednici svih 27 država članica, koji sjede u Europskom vijeću, u četvrtak imaju novu videokonferenciju na kojoj će dominirati ova tema.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je u Europskom parlamentu još jednom priznala da je EU podbacila na početku, kad je koronavirus buknuo u Italiji u ožujku.

- Pandemija ovakvih razmjera koja se širi ovakvom brzinom ne može se zaustaviti bez istine. Istine o svemu: brojkama, znanosti, izgledima, ali i o vlastitim postupcima. Da, istina je da nitko nije zaista bio spreman za ovo Istina je i da se mnogi nisu na vrijeme odazvali kada je Italiji bila potrebna pomoć na samom početku. Stoga je sada jedino ispravno da se cijela Europa od srca ispriča - rekla je šefica Komisije.

Ali, dodala je, isprika ima istinsku snagu samo ako se i ponašanje promijeni, a istina je također da su ubrzo svi u EU shvatili da će štititi sebe ako štite i druge.

- Istina je da je Europa sada postala svjetsko srce solidarnosti. Prava Europa se pokrenula, ona koja je spremna pomoći kada je to najpotrebnije. Europa u kojoj medicinski tehničari iz Poljske i liječnici iz Rumunjske spašavaju živote u Italiji. U kojoj respiratori iz Njemačke spašavaju život u Španjolskoj. U kojoj se u bolnicama u Češkoj liječe oboljeli iz Francuske. I u se kojoj pacijenti iz Bergama prevoze u klinike u Bonnu. Vidjeli smo kako medicinska oprema iz Litve putuje u Španjolsku i respiratori iz Danske stižu u Italiju. Zapravo, vidjeli smo sve vrste opreme kako putuju u svim smjerovima diljem Europe, od onih koji imaju viška prema onima kojima je potrebna. Zbog toga sam ponosna što sam Europljanka - dodala je Ursula von der Leyen.