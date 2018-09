Mačka četiri dana provela na stablu, bježala od vatrogasaca pa sišla sama

Četiri dana trajala je agonija mačke koja nije silazila sa stabla u Folnegovićevom naselju, ispred kućnog broja 14 zgrade u Dujšinovoj ulici.

Pokušavali su joj stanari pomoći, no nitko nije imao dovoljno visoke ljestve. Jer, maca je bila na granama na visini od desetak metara. Zvali su policiju, vatrogasce, Dumovec, no, doznajemo, maci nitko nije pomogao.

– Bili su i djelatnici Dumovca i vatrogasci, no kako su dizali ljestve maca se penjala sve više i oni su odustali. Sigurno je i gladna i žedna, a i umorna. Bojimo se da će pasti i ozlijediti se. Maca ima i ogrlicu pa vjerujemo da je nekome pobjegla – ispričala nam je volonterka jedne od zagrebačkih udruga koje pomažu mačkama.

Imaju li informacija o događaju, jesu li bili u akciji spašavanja i što misle napraviti kako bi pomogli mački, upitali smo gradsko Sklonište za nezbrinute životinje.

– Prvu dojavu o mački koja je zapela na stablu u Folnegovićevu naselju primili smo u nedjelju 2. rujna. Odmah smo kontaktirali zagrebačke vatrogasce. Uz pomoć njihova vozila s kranom pokušali smo prići mački, no kad god bismo joj se približili mačka bi pobjegla na drugu stranu široke krošnje. Sat i pol smo proveli na intervenciji bez uspjeha. Na istu lokaciju izišli smo i u utorak 4. rujna, no scenarij se ponovio. Unatoč velikom angažmanu vatrogasaca i naše terenske ekipe, mačka nije bila susretljiva i ostala je na stablu. U oba navrata sve su promatrali stanovnici Folnegovićeva naselja te mogu posvjedočiti koliko smo truda uložili u te akcije. Mačku nadziremo i dalje, pa ćemo je ponovno pokušati spustiti s drveta. Mačka će ili postati susretljivija, ili će se sama spustiti – piše u odgovoru koji potpisuje Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, u čijem je sastavu i sklonište.

U međuvremenu, maca je izgleda promijenila mišljenje o svom boravku na stablu pa je s njega odlučila sići. I učinila je to u svom stilu - prešla je na krov zgrade, a nakon što je doslovno pala s njega digla se i odjurila. Gdje je sada nitko ne zna, no svi se nadaju da je pronašla put svojoj kući i do nje sretno stigla.