Oslijepio nakon premlaćivanja: 'Svih ovih godina oni su izlazili i veselili se, a mene su ostavili u mraku iz kojeg ne mogu izaći'

Zbog tučnjave u Vinkovcima krajem kolovoza 2018., u kojoj je Ivan Mikuljan dobio teške i po život opasne ozljede od kojih je oslijepio, u petak je na Općinskome sudu u Vukovaru Luka Miškulin osuđen na pet godina i četiri mjeseca zatvora, dok su ostala trojica optuženika dobili uvjetne kazne.

Uvjetnom kaznom od šest mjeseci zatvora, u koji neće ići ako u naredne dvije godine ne ponove kazneno djelo, nepravomoćno su osuđeni Daniel Hodak, Gabrijel Čekić i Domagoj Culej, inače sina bivšeg saborskog zastupnika Steve Culeja. Ivan Mikuljan (26) iz Andrijaševaca osjeća da je nepravedno što je samo jedan od počinitelja brutalnog premlaćivanja osuđen na zatvorsku kaznu.

- To mi djeluje kao ‘sprdačina’. Svih ovih godina, a nije malo, gotovo punih šest, oni su bili slobodni, izlazili su i provodili se, a mene su ostavili u mraku iz kojeg nikako ne mogu izaći. Uništili su moje snove, odvojili me od mojih konja, mojega posla koji sam jako volio, mogućnosti da osnujem svoju obitelj, da pomogne svojima. Uskratili su mi da kao i svi mladi uživam u životu - kaže Ivan za 24sata.

Nakon što je čuo koliku je kaznu dobio, Miškulin je počeo plakati. - Zaista ne znam što na to sve reći, nadam se da će Državno odvjetništvo uložiti žalbu na presudu - kaže Mikuljan.

Mladi automehaničar bio je omiljen u Tvornici kombajna u Županji, gdje je počeo raditi na određeno odmah nakon završene škole. Da apsurd bude veći, kad je došao kući iz bolnice, pozvali su ga da dođe raditi, trebao je dobiti stalno zaposlenje. Nažalost, morao im je reći da je to trenutno nemoguće jer je ostao slijep. - I danas me nazovu iz tvornice, pitaju kako sam, žao im je što mi se to dogodilo. Kažu da su me zapamtili kao vrijednog i mirnog radnika - priča Ivan Mikuljan.

Po kući se kreće po sjećanju, a kod zahtjevnih koraka uvijek mu je pri ruci brat Đuro (24). - Bez njega ne bih mogao, otac Ivan odlazi na posao jer ne možemo živjeti od moje invalidnine, koja trenutno iznosi oko 230 eura. Đuro je po struci moler i ne može zbog mene ići raditi. Otac je podnio zahtjev za prijevremenu mirovinu. Ako to uspije dobiti, onda bi se on nastavio brinuti o meni, a Đuro bi išao raditi - kaže Ivan.

