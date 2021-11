Lukašenko: 'Apsolutno moguće da smo puštali migrante. Mi smo Slaveni. Imamo srca'

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je u razgovoru koji je u petak objavio BBC da je "apsolutno moguće" da su njegove snage pomogle migrantima da prijeđu u Poljsku, ali niječe da su bili pozvani.

U ekskluzivnom intervjuu u predsjedničkoj palači u Minsku rekao je: "Mislim da je to apsolutno moguće. Mi smo Slaveni. Imamo srca. Naše snage znaju da migranti idu u Njemačku".

"Možda im je netko pomogao. Neću se time niti baviti".

No zanijekao je da je pozvao tisuće migranata da dođu kako bi izazvao krizu na granici.

"Rekao sam im da neću pritvarati migrante na granici, zadržavati ih na granici, a ako budu i dalje dolazili, opet ih neću zaustavljati, jer ne dolaze u moju zemlju, idu u vaše".

"To želim reći. Ali nisam ih pozvao ovamo. I da budemo iskreni, ne želim da idu preko Bjelorusije".

Foto: KACPER PEMPEL Migrants queue to receive food at a transport and logistics centre near the Belarusian-Polish border in the Grodno region, Belarus, November 19, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

Lukašenko je na vlasti od 1994., ali njegov zadnji reizbor u kolovozu 2020. sporan je i EU ga ne priznaje.

EU ga optužuje da je orkestrirao migrantsku krizu na granici s Poljskom, Litvom i Latvijom kao odgovor na europske sankcije zbog okrutnog gušenja oporbenih prosvjeda.

Najmanje 2000 migranata, pretežito s Bliskog istoka, bilo je blokirano u kampovima kod bjeloruske granice s Poljskom sve dok ovaj tjedan nisu premješteni u logističko skladište u blizini.

U zemlji ih je gotovo 5000, premda su se u četvrtak stotine vratile u Irački Kurdistan.