VIDEO Nastavlja se pritisak migranata na Poljsku granicu, desetci proveli noć u skladištu

Migranti i dalje pokušavaju prijeći granicu s Bjelorusijom, iako u manjem opsegu i skupinama, objavile su poljske vlasti u petak, dan nakon što su bjeloruske vlasti raščistile glavne kampove u kojima su na granici boravili bliskoistočni migranti.

Uklanjanje kampova u četvrtak te prvi let migranata nazad u Irak u nekoliko mjeseci činili su se kao signal da je Minsk promijenio smjer te da će pomoći u smirivanju krize koja je proteklih tjedana eskalirala na granici s Poljskom.

U međuvremenu Međunarodni crveni križ poziva na pomoć migrantima te naglašava kako svatko ima pravo na pristup humanitarnoj pomoći

Thousands of children, women and men are stranded at the borders between Belarus, Poland and Lithuania.



The situation is set to worsen with the most serious winter weather yet to arrive.



All migrants should have access to humanitarian assistance.



