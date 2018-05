Lokali postali oglasne ploče, kuhara nema ni za 20.000 kn

Druga strana medalje

Gorana Radić, 23, Sisak:

Od kraja prošle turističke sezone sam na zavodu za zapošljavanje i odlučila sam ove godine propustiti sezonu jer se trenutačno prekvalificiram za drugo zanimanje, fizioterapeutske tehničarke, i nadam se pronaći trajni posao. Sezonski posao je težak i možda dobar dok si mlad, no nije mi to trajna perspektiva. Moje traženje posla sastojalo se u slanju životopisa i pregledavanju oglasa, no prije godinu i pol rijetki su mi odgovarali na molbe. Sada bi to bilo sigurno češće, no ove godine ulažem u sebe kako bi mi se isplatilo za ubuduće. Srećom, još sam mlada. (dp)

Senka Perković (Slavonski Brod):

Ekonomistica sam hotelijerstva. Radila sam na recepciji i u uredu u dva hotela, no tvrtka je otišla u stečaj. Ne radim već tri godine, to je dugo i sve manje vjerujem da ću naći posao. U struci je to gotovo nemoguće, iako imam 14 godina radnog iskustva. Mogu se prekvalificirati na nižu stručnu spremu, ali onda sam badava išla na fakultet. Na molbe mi većinom ne odgovore. Ako dođem na razgovor, s 40 godina sam im prestara, a kako imam troje djece, od toga jedno s oštećenim vidom, odmah misle da ću puno izostajati s posla. Razmišljala sam pokrenuti nešto svoje, ali ne znam što. (vb)

Jelena Johannessen (Slavonski Brod): Više od godinu dana sam bez posla. Iskustva su mi negativna zato što gdje god pošaljem molbu, nitko mi čak i ne odgovori. Kad god se pojavi neki novi natječaj, pošaljem molbu, ali bez uspjeha. Po struci sam administrativna tajnica, imam trinaest godina radnog staža na poslovima knjigovođe, administratora i trgovca u prodaji tehničke opreme, odlično govorim engleski i opet nije dovoljno. Posao ne mora biti vezan isključivo za struku, ako treba, išla bih i čistiti zgrade. Jedino ne bih mogla raditi u proizvodnji hrane. (vb)

Jasminka Lemo iz Splita imala je obrt, no sve se promijenilo prije pet godina kad joj je otac obolio. – Nezaposlena sam silom prilika jer se skrbim o ocu. Podnijela sam zahtjev za status negovateljice, ali je odbijen jer otac vidi i čuje – kaže Jasminka koja zbog skrbi o ocu ne može raditi uobičajenih osam sati dnevno. Posvetila se zato volontiranju, pa je, uz ostalo, i predsjednica Udruge nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije.

– Istina je da je manje nezaposlenih u Hrvatskoj, ali dijelom i zbog toga što su otišli van. Osim toga, zapošljavaju se i preko fondova, primjerice preko projekta “Zaželi” – kaže. (ibe)