Liku zatrpao snijeg: 'Pregusto pada, čini se da neće stati, ali imamo kruha, rakije, sira. Spremili smo se za zimu'

Snijeg koji se najavljivao danima itekako je pao, zabijelio je Liku i Gorski Kotar koji su se jutros probudili pod bijelim pokrivačem. U Gospiću su u 7 ujutro izmjerena čak 23 centimetra snijega. Snijeg ih nikoga nije iznenadio, ali zadnjih par godina nije ga bilo u ozbiljnim količinama: - Pada od sinoć, i sad ga ima preko dvadesetak centimetara, i zapravo zadnjih par godina, nismo vidjeli ozbiljan snijeg, kazala je Milica Štikovac (65) za 24 sata. - Spremili smo preko trideset metara drva, u cijeloj kući lože se tri peći, s time da jedna se ostavi da gori cijelu noć, objašnjava Milica pa dodaje:

- Sto kilometara daleko od Gospića, i pedeset do Gračaca znači da dostave neće biti danima jedini prohodan put je onaj do Donjeg Lapca, a to je petnaestak minuta vožnje. No, cesta se čisti, ali sad pregusto pada, i čini se kao da neće stati, ali mi smo ionako se spremili za zimu kao da će doći jer s njom nema šale. Znamo da je put preko Mazina u takvim uvjetima uvijek zatvoren tako da nema nam druge nego da se oslonimo na svoje snage, i naravno, da osim domaćeg kruha, sira, uvijek ima i rakije - zaključila je Milica.

Lika je zimi poznata po snijegu, a najviše ga ima ipak tradicionalno na Zavižanu pa se tamo prijavilo DHMZ-u više od pola metra. Za najhladniji dio Hrvatske priča sa snijegom tu ne završava, očekuje ga se još, a vremenski uvjeti u Lici se mijenjaju iz sata u sat.

