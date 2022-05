Liječnike začudilo što je dječak (9) imao u debelom crijevu: Rekao je da je bilo slučajno

Dječaku iz Kine liječnici su uklonili strelicu za pikado iz debelog crijeva nakon što ga je on 'slučajno' ubacio u analni otvor. Dječak je sam bio kod kuće kada su je nagurao strelicu dugačku 15 centimetara u stražnjicu. Što je dječak napravio otkriveno je kada su ga roditelji 30. lipnja dovezli u bolnicu u gradu Hai'anu. Liječnici su na društvenoj mreži objavili da je dječak 'slučajno' gurnuo strelicu u analni otvor, no nisu objavili kako su roditelji to otkrili.

Foto: People's Hospital Hai'an

Odmah mu je napravljena kolonoskopija, no u debelom crijevu ništa nisu pronašli osim velike nakupine fekalija pa su pretpostavili da se u njima nalazi strelica. Zbog toga su mu ubrizgali veću količinu fiziološke otopine u crijeva nakon čega se devetogodišnjak olakšao, a u stolici mu je tada pronađena strelica.

Članak je izvorno objavljen u srpnju 2020. godine.