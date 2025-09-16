Zadarski liječnici šest puta pregledali dijete, tek u Zagrebu otkrili igračku u grlu. Otac: 'Oni su meni pozvali policiju da se smirim'

Šest dana straha i neizvjesnosti prošli su roditelji jednogodišnjeg djeteta nakon što je u Zagrebu otkriveno da mu je u grlu ostao komadić plastike, iako je u međuvremenu dva puta bilo pregledano u zadarskoj bolnici. Strani predmet izvađen je tek u Vinogradskoj bolnici, a roditelji tvrde da je riječ o nemaru. "Naše dijete je šest dana zahvaljujući nemaru i nebrizi u zadarskoj bolnici živjelo s ovim u grlu. Šest dana je to stajalo na zadnjoj stijenci grla", rekao je otac Krešimir Knez za RTL Danas. Sve je počelo dan nakon proslave prvog rođendana kada je djevojčica stavila plastičnu kockicu u usta i počela se gušiti. Majka ju je, kaže, uspjela izvući, no ispostavilo se da komadić ipak nije izašao. "To je trauma za cijeli život...najgorem neprijatelju nešto ovako ne možete poželiti, ne daj Bože", opisuje otac.

Dijete je prvo zbrinuto u zadarskoj bolnici, odakle su je nakon dva dana otpustili. No, stanje se nije popravilo, dijete nije jelo, ni pilo, pa su se roditelji ponovno vratili u bolnicu. Ni tada liječnici nisu otkrili problem te su ih opet poslali kući. Potpuno iscrpljeni, odlučili su potražiti pomoć u Zagrebu. "U četiri dana je na šest pregleda od strane troje liječnika, znači šest pregleda, bile su dvije vizite da nisu vidjeli ovaj komad, dok nismo došli u Zagreb gdje su doktori u Vinogradskoj u prvoj sekundi kad su otvorili grlo, doslovno su digli bolnicu na nogu i u roku od 30 minuta je dijete bilo na operacijskom stolu", opisao je Knez.

Iz zadarske bolnice pred kamere nisu stali, ali su RTL-u poslali pisani odgovor. Naveli su da je dijete imalo urednu kliničku sliku, da je pregledano od više specijalista i da su "učinjene sve potrebne dijagnostičke pretrage koje su isključile nazočnost stranog tijela". Tvrdili su i da je dijete jelo, iako to ne stoji u otpusnom pismu. Dodali su i da je otac u bolnici izazvao incident zbog kojeg je pozvana policija. Otac, pak, kaže da je upravo on doživio nepravdu. "Uz svu tu dramu, oni su meni pozvali policiju koja je meni trebala urgirati da se ja smirim, s tim da oni četiri dana ne vide ovo djetetu u grlu, a meni govore da ja stvaram dramu i nered", izjavio je.

Udruga pacijenata upozorava da je upravo osjećaj ignoriranja od strane liječnika najčešća pritužba. "To naravno nije u skladu ni s etičkim ni moralnim ponašanjem profesije... najvažnije je da kad se dogodi propust da se on i prizna, da se pokuša popraviti nastala šteta, a ne da se roditelje ignorira", kazala je Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Ministarstvo zdravstva do sada o slučaju nije bilo službeno obaviješteno, ali sada traži očitovanje bolnice. Roditelji, pak, žele da se slična situacija nikome ne ponovi. "Što se tiče nas kao roditelja, isprika u ovom trenutku nama ne znači ništa. Ono što ja želim da ova gospoda...da se jednostavno zapitaju jesu li to napravili na profesionalan, korektan način, je li to aljkavo, nemarno, jesu li ugrozili život", poručio je otac.