Liječnica kaže da joj grlo izgleda kao izgriženo kiselinom: 'Prije dva tjedna popila sam vodu s okusom'

'Uzorci su na analizi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Također sanitarna inspekcija obavila je inspekcijski nadzor u trgovačkom društvu u Zagrebu. U cilju zaštite javnozdravstvenog interesa i zaštite zdravlja ljudi, odnosno postojanja sumnje da hrana nije sigurna, a u skladu s Zakonom o hrani, sanitarna inspekcija trgovačkom društvu privremeno je zabranila stavljanje na tržište i naložila povlačenje suspektnih proizvoda. Inspekcijsko postupanje je u tijeku te odmah po zaprimanju rezultata analiza sanitarna inspekcija poduzet će zakonom propisane mjere te će Državni inspektorat o tome obavijestiti javnost', potvrdili su danas iz Državnog inspektorata . U međuvremenu se javljaju sumnje na nove slučajeve, u Splitu i u Karlovcu.

Dnavnik.hr-u se javila čitateljica koja tvrdi da je prije dva tjedna u Zagrebu popila Römerquelle te da joj je ubrzo grlo počelo stezati i peći je. Završila je na antibioticima no još uvijek je peče grla, ne osjeća u potpunosti okuse te i ima crvene točkice na jeziku i grlu.

GALERIJA Pacijent se žalio da ga peče grlo nakon što je popio gazirano piće

"Prije dva tjedna suprug i ja doputovali smo iz Njemačke te smo stali u Zagreb nešto obaviti. Sjeli smo u kafić na Trešnjevci, čekali smo montažu na automobilu. Popili smo kavu i Römerquelle s okusom limunske trave. Sjećam se kako sam konobaru još naglasila da mi donese bocu iz gajbe kako mi piće ne bi bilo prehladno, jer mi to ponekad smeta. Prvo sam popila kavu pa onda piće i odmah sam osjetila peckanje u grlu te stezanje. No, nisam obraća puno pozornosti na to jer smo jurili dalje u Našice", opisala je.

Naravno prvo je pomislila da se prehladila. No kako se situacija nije smirivala otišla je kod liječnice opće prakse. 'Kada je doktorica pogledala grlo, rekla je da je jako crveno i da izgleda kao da ga je izgrizla želučana kiselina. S time inače nemam problema. Liječnica mi je dala dvije kutije antibiotika te rekla da joj se javim ako se situacija ne smiri', kaže čitateljica tog portala koja je trenutačno u Njemačkoj a šokirala se događajima u Hrvatskoj. Osim toga antibiotici joj, kaže, ne pomažu.

VIDEO Beroš: Imamo četiri nova slučaja, jedan u Varaždinu. Nisu pili ista pića. Ako treba uključit će se i SOA

