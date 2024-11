Lieberman: Netanyahu diže bijelu zastavu, a Hezbollah svojom zastavom slavi pobjedu

VJERUJE U DIJALOG

Bivši šef MI6: 'Mi smo u pravom ratu s Rusijom, već smo vidjeli agresivne poteze prema europskim zemljama, ali...'

Mislim da smo u vrlo teškoj situaciji i da je Rusiji vjerojatno bolje imati nekakav dijalog s njima, nego nikakav kontakt. Tako da to ne isključujem. No, nisam siguran da je Rusija u ovom trenutku raspoložena za to, kaže Sir Richard Dearlove