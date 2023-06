Lavina majka kritizirala državni vrh, HZZO i KBC: 'Mnogi lavići također čekaju svoju priliku'

Djevojčica Lava ranije ove godine ujedinila je zemlju u cilju da se skupi novac potreban za put u SAD. Njezina majka Petrunjela Petrušić sada se oglasila na Facebooku te poslala poruku državnom vrhu, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) te Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kritizirala ih te potom poručila kako želi da se promijeni pravilnik doziranja Zolgensme koji, kako navodi, stoji na osnovnoj listi lijekova. Njezinu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Dragi državni vrhu, dragi HZZO, dragi KBC Zagreb - ovo pišemo vama. Vama koji ste nas secirali svojim besmislenim odlukama bez konkretnih odgovora punih godinu dana. Vama koji ste primili tisuće, doslovno, naših mailova, a na njih ste dali nikakav odgovor. Vama koji ste nam se pukom slučajnosti javili 3.5.2023. na upit poslan 28.12.2022., baš na dan našeg dolaska u LA. Vama koji ste sugerirali da ćete promijeniti pravilnik - 09.05.2023. ako za isti zaprimite zahtjev Referentnog centra. Međutim, taj isti i na današnji dan stoji nepromijenjen.

Ovo pišemo vama. Vama koji ste me uvjeravali da ništa ne bi bilo drugačije i kako je lijek na kojem je tada bila, dovoljan. Vama koji i dalje tvrdite da dvojna terapija nema smisla. Vama želimo samo reći nekoliko stvari. Djevojčica kojoj ste oduzeli priliku i prekrižili ju, zove se Lava. To vjerujem do sad već znate. Vjerujem da znate i da ta djevojčica ima pomalo ludu mamu i ne planira stati, iako je njezino dijete primilo lijek.

Želimo vam reći i ovo, ta ista djevojčica svega tri tjedna nakon što je primila lijek koji ste joj vi oduzeli pod izgovorom da je predobro, znate ta ista djevojčica:

gotovo da više ni nema kifozu i kifotično držanje

podiže ruke pod 180 iznad glave bez pol frke

spava zatvorenim ustima, dišući cijelu noć kroz nos

ima zagriz kojim je po prvi put odgrizla jabuku

po prvi put je uspješno vozila romobil, a sad je već pravi maher

po prvi put je uspješno okretala pedala bicikla i vozila bicikl kao njezin brat

narasla je za 6 centimetara u tri tjedna, a stopalo joj je naraslo za 1.5 centimetar.

podiže se samostalno iz iskoraka

napravila je prve asistirane korake i to bez ortoza

trenutno u danu više koristi hodalicu, nego li kolica

Zapamtimo, tri tjedna su prošla.

Državni vrhu, ovo je Lava. Lava želi da promijeniti pravilnik doziranja Zolgensme pod hitno! Onaj koji vam stoji na osnovnoj listi lijekova pod šifrom NM602. Ne pitajte me kako znam, previše puta sam gledala u tu istu listu. Jer znate - Lava je jedna. No, iza Lave stoje mnogi lavići. Lavići koji također čekaju svoju priliku", poručila je.