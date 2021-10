Lauc: Ne vidim potrebu da se povučem iz Savjeta

Ja poštujem sve svoje kolege u Znanstvenom savjetu, činjenica je da se oko nekih stvari ne slažemo, ali mislim da se u jako puno toga slažemo - poručio je Gordan Lauc, član Vladina Znanstvenog savjeta nakon što se od njegovih izjava ogradilo pet članova toga savjeta.

- Oni naglašavaju kao i ja da su cjepiva najbolji način da svaki pojedinac smanji rizik od teškog oboljenja od bolesti. Danas je virusa puno i dobro je da se ljudi cijepe i smanje rizik od teškog oboljenja. Također, slažem se da to treba napraviti u najstarijoj populaciji jer 98% smrti dolazi iz te kategorije ljudi. Također vjerujem da se moji kolege slažu da je ovo jako sezonalni virus, ja to govorim već godinu i pol, to su pokazala velika znanstvena istraživanja, vidimo u Hrvatskoj da nakon zahlađenja dolazi do velikog broja zaraženih - rekao je Gordan Lauc za HRT.

Vjeruje da su upravo njihove razlike to što daje snagu Znanstvenom savjetu jer tako "sve činjenice budu na raspolaganju Vladi da mogu donijeti najbolje odluke."

- U znanosti je očekivano da se ljudi ne slažu oko stvari koje nikada nisu isprobane, epidemiološke mjere koje se provode nisu isprobane i ne zna se koji učinak će imati. Što se tiče kraja pandemije, ovisi kako ju definiramo. Virus je tu, virus će ostati, mi ga se nećemo riješiti. Ako ćemo, dokle god ovaj virus bude cirkulirao u populaciji, onda će pandemija trajati zauvijek - smatra Lauc.

Šest mjeseci nakon cijepljenja, zaštita od zaraze, to jest da budete pozitivni na PCR testu, iznosi oko 50%, tvrdi Lauc.

- To vidimo danas. Četvrtina ljudi zaraženih u Hrvatskoj su ljudi koji su cijepljeni. Cjepivo ih nije dovoljno zaštitilo od zaraze, ali ih je zaštitilo od teške bolesti. Oni najvjerojatnije neće teško oboljeti i neće umrijeti.

Kaže da je prebolio koronu i da se dva puta cijepio. Smatra da treća doza nije loša ideja za sve one koji se do sada nisu zarazili, za starije i rizične.

- Mislim da je iznimno važno da mi zajedno sa svim svojim razlikama pridonesemo skupljanju što više informacija o pandemiji i time pomognemo ostvarenju našeg cilja, a to je da kroz ovu pandemiju prođemo sa što manje bolesnih i što manje umrlih ljudi - odgovorio je na pitanje hoće li ostati član Savjeta. Ne očekuje da će ga izbaciti iz Savjeta.

- To nije tijelo koje donosi odluke, to je skup pojedinaca koji daju savjete. Je li netko član ili ne, doista nije bitno. Moj kredibilitet ne dolazi iz članstva u Savjetu već iz mog znanstvenog rada. Ja sam imenovan članom Savjeta i ne vidim potrebu da se iz njega povučem, ako Vlada ne treba ili ne želi slušati moje savjete, uvijek ih može ignorirati, zaključuje.