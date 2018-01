'Markić je isključiva i voli se svađati, ja volim surađivati'

Predsjednik stranke HRAST Ladislav Ilčić gostovao je u intervjuu tjedna Točke na tjedan na N1.

Govorio je o svojim izajvama u Saboru o hormonalnim promjenama kod žena, Istanbulskoj konvenciji, izbjeglicama, ali i o položaju HRAST-a u vladajućoj većini te budućnosti stranke i srodnih civilnih udruga.

- Čitao sam jednu zanimljivu kolumnu Brune Šimleše gdje je rekao da sam ja jako solidaran kršćanin koji kaže da treba zatvoriti vrata izbjeglicama. Ja sam upravo u tom gostovanju koje ste pustili, na N1 televiziji, jasno i nedvosmisleno rekao da trebamo otvoriti vrata i sa svom velikodušnošću i kršćanskom solidarnosti primiti sve one ljude, prave izbjeglice kojima je život ugrožen. Međutim, da isto tako moramo i zatvoriti granice, odnosno kontrolirano propuštati u RH i u EU one koji su ekonomski migranti ili koji dolaze iz drugih razloga. Do tada to nije bio slučaj, ja sam to prvi u Hrvatskoj rekao i bio strašno napadnut zbog toga, rekao je Ilčić te opovrgnuo napise kako je rekao da su muslimani biološki nadmoćniji od drugih ljudi.

"Moram napomenuti da je naslov na portalu N1 upravo taj da ja želim ograditi Hrvatsku bodljikavom žicom. Nije se govorilo o djeci, nego o mom suverenističkom stavu za koji apsolutno mislim da je ispravan, a što se tiče djece, mislim da sam jasno rekao da svaka djeca imaju jednaku vrijednost, rekao je.

Pojasnio je što je mislio izjavama u Saboru o hormonalnim promjenama kod žena.

"Ajde ovako, ajmo krenuti s udžbenikom biologije za 8. razred osnovne škole. Sva sreća imam djecu različitih uzrasta pa mogu pročitati. Dakle, hormoni u tolikoj mjeri utječu na nas da mogu promijeniti naše ponašanje, fizički izgled, utjecati na naš rast i razvoj. Ili vam mogu pročitati za 3. razred osnovne škole: U zimskom smo razdoblju češće pospani, možemo reći i depresivniji zbog izloženosti tami tijekom većeg dijela dana. Znanstvenici ovo stanje povezuju s izlučivanjem hormona melatonina. Što hoću reći? To da hormoni utječu, jednako kako kod žena utječu jedni hormoni, kod muškaraca drugi, na naše osjećaje i raspoloženje. Ukucavanjem upravo tih pojmova u Publication of Medical Science imate sva istraživanja, izbaci vam više od tisuću rezultata. Hormoni utječu na nas i to je znanstvena činjenica i ona sama po sebi sigurno ne vrijeđa žene, već je ona dio objašnjenja pogrešnosti rodne ideologije koja tvrdi da naše tijelo nije povezano s ostalim aspektima spolnosti."

Ilčić je predočio članke iz Istanbulske konvencije koje smatra spornima te pojasnio njegovo viđenje roda i spola.

"Članak 3, Stavak C - Definicija roda: Rod označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti, osobine koje određeno društvo smatra prihvatljivim i prikladnim za žene i muškarce. Što je tu sporno? Sporno je to što je to vrlo lijepa definicija društvenog aspekta spolnosti, međutim činjenica je da rod kao izraz koji najviše koristimo u gramatici, ali se koristi u kolokvijalnom govoru kada kažemo osoba ženskog roda. Pod tim podrazumijevamo sve aspekte osobe, sve aspekte spolnosti te osobe, ne samo tjelesni, nego i emotivni, intelektualni, društveni i duhovni aspekt. Oni su sad napravili ekshibiciju, taj su rod sveli isključivo na društveni aspekt i suprotstavili ga pojmu spola. Imate članak u kojem se govori o mogućim osnovama za diskriminaciju i posebno se navodi spol i rod. Članak 4, Stavak 3: "Stranke će osigurati provedbu odredbi ove Konvencije, osobito mjere za prava žrtava bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rod". Za razliku od našeg jezika i temeljne antropologije koja spol i rod smatra inačicom, u kojem se one poklapaju, tu je spol stavljen kao poseban pojam od roda gdje se suprotstavlja spol i rod i to vam je ulaznica za spolnu ideologiju."

- Svatko tko živi sa ženom zna da postoji utjecaj hormona na žene, i jednako tako testosterona na muškarce, ali i drugih hormona koji utječu na naše raspoloženje i osjećaje. To je činjenica i ja s iznošenjenem te činjenice nikako ne zaslužujem ovakve pogrešne interpretacije koje anuliraju činjenicu da na naše ponašanje djeluje naš razum i volja, da smo puno više iznad nekakvog životinjskog djela u kojem bi samo hormoni utjecali na nas

Na pitanje hoće li napustiti koaliciju ako u Saboru prođe Istanbulska konvencija rekao je da će učiniti sve da ona ne prođe i dodao da neće gledati Frljićevu predstavu jer mu ne želi "pružiti taj gušt".

- Nisam baš čuo nekakve posebne umjetničke dosege o njoj. Ne bih mu zabranio predstavu, ne bih mu dao taj gušt, da njegova predstava bude prva zabranjena predstava od moderne Hrvatske. On bi bio veliki heroj i žrtva, ne bih mu dao tog gušta. Frljićeve stvari će povijest zaboraviti."

Ladislav Ilčić smatra da njegova stranka zaslužuje pozicije u institucijama koje ima, a dodao je da je on za razliku od Želje Markić uključiv.

- Naša stranka je samostalno u Varaždinskoj županiji dobila 2500 glasova, da ne zbrajam dalje. Potrebne su nam koalicije. Markić je isključiva, ona se voli svađati, ja volim surađivati. Ako zbrojite glasove po županijama dođete i do više od 12 tisuća glasova. HDZ nije neki Djed Mraz koji ide i dijeli mandate, znaju s kim ulaze u koaliciju i HRAST zaslužuje državne dužnosnike koje ima, zaključio je Ilčić.