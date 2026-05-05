Laburisti gube veliku utvrdu u Britaniji: Prestigli ih desničari i nacionalisti

Wales, kolijevka cijenjenog britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS) i nekadašnja industrijska sila, povijesna je utvrda Laburističke stranke. No, to bi se moglo promijeniti na lokalnim izborima u četvrtak jer nestrpljivi Britanci raskidaju s tradicionalnim lojalnostima i okreću se antisistemskim strankama zbog neprekidnih pritisaka životnih troškova.

Poraz laburista u Walesu bio bi jasna osuda dvogodišnjeg mandata neuvjerljivog britanskog premijera Keira Starmera i vjerojatno će povećati pritisak na njega da podnese ostavku. "Jako sam tužan što ovaj put ne glasam za laburiste", rekao je 59-godišnji Ross Mumford, objašnjavajući da je uvijek podržavao stranku lijevog centra, baš kao i njegov otac i djed. "To je bio dio obitelji, ali ove godine tome dolazi kraj", rekao je taj dostavljač za AFP ispred velškog parlamenta u glavnom gradu Cardiffu.

Wales, sa svojim snažnim radničkim korijenima i dubokim osjećajem zajedništva, utkan je u tkivo laburista otkad je stranka osnovana 1900. godine. Prvi predsjednik Laburističke stranke u parlamentu Keir Hardie predstavljao je izbornu jedinicu na industrijskom jugu zemlje, dok je Velšanin Aneurin Bevan predvodio osnivanje NHS-a 1948. godine.

Laburisti vode velšku vladu, čije ovlasti uključuju upravljanje zdravstvom, obrazovanjem i prometom, otkako je 1999. ustanovljen velški parlament Senedd. Ispitivanja javnog mnijenja predviđaju da će taj 27-godišnji niz završiti kada birači izađu na birališta 7. svibnja, iako je pobjednik zbog novog izbornog sustava neizvjestan.

'Uznemirenost'

Ispitivanja pokazuju da laburisti u Walesu zaostaju za desničarskom Reformskom strankom (Reform UK) i progresivnim velškim nacionalistima Plaid Cymru (Velška stranka), što odražava pritisak na vladajuću stranku s oba kraja političkog spektra. Mumford smatra da je Starmer "besramno lagao" u skandalu oko otpuštenog britanskog veleposlanika u SAD-u Petera Mandelsona. Glasat će za Reform UK jer vjeruje da je njihov borbeni vođa Nigel Farage izravan čovjek.

"Hajde da im damo priliku. Što imamo za izgubiti?", rekao je, što je česta fraza među biračima nezadovoljnima načinom na koji laburisti vladaju Britanijom od srpnja 2024., nakon 14 godina konzervativne vlasti. Hope Porter (35), još jedna bivša glasačica laburista, rekla je za AFP da će vjerojatno dati svoj glas ljevičarskim Zelenima. Ljuta je zbog Starmerova stava o ratu u Pojasu Gaze.

"Oni su u ovom trenutku Torijevci u crvenom. Ne mislim da su više zapravo za radne ljude", rekla je ta umjetnica tijekom večernje šetnje ispred Senedda. U centru Cardiffa, sjedeći blizu kipa bivšeg laburističkog zastupnika Bevana, 83-godišnja Sue Jenkins rekla je da još nije spremna odustati od laburista. Ta umirovljenica smatra da bi Starmer "mogao biti bolji", ali osjeća da je dobro postupio suprotstavivši se predsjedniku Donaldu Trumpu u vezi sa sukobom SAD-a i Izraela protiv Irana.

"Ako laburisti ne prođu, bit ću jako uznemirena", rekla je Jenkins za AFP. Laburistički kandidat Huw Thomas inzistira na tome da će bilo kojoj stranci biti teško osvojiti većinu, što znači da je "sve još otvoreno". "Mislim su da tvrdnje da je ovo kraj Laburističke stranke u Walesu preuranjene", rekao je za AFP.

Trideset i sedam kilometara sjeverno, u Merthyr Tydfilu – gdje je Hardie bio zastupnik – nekolicina volontera stranke Reform UK dijeli letke ispod šatora. Nekoliko vozača u prolazu trubi u znak podrške, dok im volonteri uzvraćaju podignutim palcem, iako jedna žena viče "rasisti" prema skupini. Nezaposlenost i oskudica glavni su problemi u tom postindustrijskom gradu, nekada poznatom po rudnicima ugljena i željezarama, rekao je kandidat David Hughes. "Ljudi gube nadu", rekao je taj 59-godišnjak za AFP.

'Golemi problemi'

Volonter Robert Clarke (69) podržava obećanje reformista o ukidanju ciljeva za postizanje nulte stope emisija stakleničkih plinova jer "nije veliki ljubitelj" vjetroelektrana na velškim brdima, te o smanjenju iregularne imigracije. "Ako ne promijenimo smjer kojim ova zemlja ide, osjećam da moji unuci neće imati domovinu", rekao je za AFP. U obližnjem slikovitom gradiću Pontypriddu, aktivisti Plaid Cymrua poletno kucaju na vrata, predosjećajući pobjedu u još jednom tradicionalnom uporištu laburista.

"Definitivno privlačimo razočarane birače", rekla je kandidatkinja Heledd Fychan za AFP, dodajući da se ljudi osjećaju "izdanima" zbog toga što su laburisti ukinuli subvencije za grijanje starijima. Umirovljeni učitelj Ceri James (65) u Cardiffu rekao je da će glasati za Plaid zbog njihove "pozitivne" poruke.

U Westminsteru se uvelike nagađa da bi gubitak Walesa mogao biti trenutak kada će nezadovoljni laburistički zastupnici odlučiti pokušati smijeniti Starmera s mjesta vođe stranke. Poraz "će stvoriti goleme probleme za stranku", rekla je za AFP stručnjakinja za politiku Laura McAllister sa Sveučilišta u Cardiffu.