Kupio crtež za manje od 200 kuna, a sad će zaraditi desetke milijuna dolara

Nakon što je 2016. godine kupio crtež za 30 dolara, odnosno za oko 190 kuna, muškarac je nedavno saznao da bi on mogao biti vrijedan čak nekoliko desetaka milijuna dolara.

Nije znao odakle dolazi crtež Djevice Marije, kojeg je godinama držao pospremljenog u kući, no nešto oko njega bilo je intrigantno. Skupina stručnjaka ovog je mjeseca došla do zadivljujućeg odgovora - da je riječ o neotkrivenom umjetničkom djelu "Djevica i dijete s cvijetom na travnatoj klupi" Albrechta Dürera, poznatog njemačkog umjetnika rođenog 1471. godine.

Čovjek, čiji identitet nije otkriven, napravio je jedno od najneobičnijih otkrića renesansnih umjetničkih djela posljednjih godina, rekli su stručnjaci. Ustvrdili su da bi crtež mogao biti vrijedan nekoliko desetaka milijuna dolara, piše The New York Times.

Istragu o podrijetlu crteža pokrenuo je Clifford Schorer, poduzetnik i trgovac umjetninama iz Bostona. Naime, on je do vlasnika crteža došao nakon slučajnog razgovora s njegovim prijateljem koji mu je kazao za postojanje tog neobičnog i nepoznatog djela.

