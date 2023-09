Kupio automobil od bake pa u prtljažniku pronašao novac: Nije dvojio ni sekunde što treba učiniti

Baka je prodavala Golf 2 jer joj je bio potreban novac, a automobil je kupio Halil Smajić iz Sarajeva. Dan nakon kupnje novi vlasnik je u prtljažniku pronašao kovertu u kojoj je bilo 3300 konvertibilnih maraka, što je oko oko 1680 eura. Smajić nije dvojio što napraviti s pronađenim novcem te ga je bez razmišljanja vratio vlasnici, piše Peporod.info.

- Preko poznanika čuo sam da jedna baka s Dobrinje prodaje automobil svog supruga, koji je prije četiri godine preminuo. Rekao mi je da ta žena automobil prodaje jer treba novac. Iako mi taj automobil nije bio potreban, kupio sam ga kako bih joj pomogao, izašao u susret, jer vozilo nije koristila. Ona je stara i živi sama. Dao sam joj više novca od dogovorene cijene. A, kako je automobil star i kako u je u njega trebalo da se ulaže dosta novca, sa suprugom sam ga pregledao da vidimo šta ćemo trebati popraviti - započeo je svoju priču sarajevski dobročinitelj.

VEZANI ČLANCI:

- Otvorio sam gepek, gledao ima li korozije. Kada sam podigao tepih, supruga je vidjela neku kutiju, a ispod kutije koju smo podigli ispala je koverta. Otvorio sam je, bila je puna novca. Prebrojao sam, ukupno je bilo 3.300 konvertibilnih maraka. Ni jednog trenutka nisam se razmišljao šta treba učinti - rekao je Smajić. Odmah je uzeo telefon i nazvao vlasnicu. Nije uspio s njom stupiti u kontakt pa je pozvao poznanika preko kojeg je i saznao za njenu situaciju.

- Ispričao sam prijatelju šta sam pronašao. On mi je rekao: "Halile ti si to pronašao, radi s tim šta hoćeš". Rekao sam mu da je novac bakin te da je on pokuša nazvati i javi joj šta se dogodilo. Ispričao mi je da je njezin muž bio bolestan, da su taj novac skupljali za sahranu. Kada je suprug preminuo, vlasnica taj novac nije mogla naći. Tražila je po kući i na kraju odustala - objasnio je Smajić. Sutradan je uspio stupiti u kontakt s bakom koja je plakala i zahvaljivala se. "Kada sam sa suprugom otišao da joj to vratim, skuhala nam je kavu, opet je plakala i zahvaljivala. Njezina suza, ali i sreća za mene su najveća nagrada", zaključio je Smajić dirljivu priču.

VIDEO Pas koji ‘govori’ postao viralan: ‘Može izraziti niz potreba i emocija, od gladi do potrebe za WC-om!'