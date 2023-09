Dobro djelo mladog Opuzenca: Pronašao torbicu s oko 1.400 eura pa je vratio vlasniku

Prolazeći kod hotela Merlot u Opuzenu, mladić (27) ove je srijede naišao na torbicu punu novaca. Vidio je kako pada s krova automobila u kojem su bila dva muškarca te čvrsto odlučio kako će torbicu i vratiti.

- U torbici su bili papiri, dokumenati, novčanik i novac, oko 1300-1400 eura. U tom mi je trenutku kroz glavu prošlo da moram stupiti u kontakt sa vlasnikom, ništa drugo nisam ni pomislio, jer kako mi ovdje kažemo, 'tako nas je mater gojila' - ispričao je Hrvoje Popović za 24sata.

- Ja sam im onako kroz zezanciju nabacio: 'Ej momci, ostala vam lova'. A oni me gledaju u čudu, mislili su da ih zezam. Tu je drugi kolega počeo nagovarati da mi daju nagradu i da me počaste. Ja sam odbio i kroz zezanciju rekao: 'Purger, dužni ste 3 boda u derbiju (Hajduk-Dinamo)' - šalio se Hrvoje, dok je vlasnik torbice, Zagrepčanin koji je bio na poslovnom putu, ponudio i iznos u znak zahvale, no Hrvoje je to odbio.

- Sve se dogodilo brzo. Ni sam ne znam kako sam to izveo. Razgovarao sam na mobitel i na krov auta stavio sam torbicu i krenuo. Stali smo na obližnju INA-inu benzinsku postaju naliti gorivo. Tada sam shvatio da nema torbice i oblio me hladan znoj. U njoj je bilo novca, nešto više od prosječne plaće, kartice firme i službene kartice, novčanik i svi dokumenti firme - ispričao je Zagrepčanin koji se i javno zahvalio Hrvoju na dobrom činu.

