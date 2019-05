Kujundžić: Slabo se bavim i crnim i bijelim labudovima

HDZ je osvojio 22,72% glasova, a SDP 18,71% glasova. I HDZ i SDP osvojili su po četiri mandata. Treća snaga je koalicija HRASTA i Ruže Tomašić (Hrvatski suverenisti) s 8,52% glasova. Osvojili su jedan mandat. Na četvrtom je mjestu Mislav Kolakušić koji je osvojio 7,89% glasova te je osvojio jedan mandat. Slijede Živi zid te Amsterdamska koalicija s po jednim mandatom.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je rezultate izbora. "Ne bih rekao da je to neuspjeh HDZ-a. Malo nam je nedostajalo do tog petog. Trebamo napraviti analizu da vidimo gdje je moglo biti bolje", rekao je Bošnjaković. Na pitanje tko je ''crni labud'' o kojem se priča, rekao je da mu je to prva informacija. "Građani su nedvojbeno nezadovoljni pravosuđem. Mi vidimo da su brojke sve bolje i bolje. To je jedan proces u kojem treba raditi iskorake da bude bolje", rekao je Bošnjaković.

Rezultate je komentirao i ministar zdravstva Milan Kujundžić i kazao da su u HDZ-u očekivali pet mandata. "Demokracija po sebi podrazumijeva da nekada ide malo bolje, a nekada malo lošije", rekao je. "Izbori su bili maksimalno demokratski", dodao je.

Novinari su ga pitali i o izjavi Roberta Kopala da je za sve kriva teorija ''crnog labuda''. "Ja vam se slabo bavim i crnim i bijelim labudovima", rekao je Kujundžić.

Podsjetimo HDZ-ov šef kampanje nezadovoljan time što HDZ nije osvojio peti mandat, spomenuo je teoriju ''crnog labuda''.

Teoriju crnog labuda osmislio je Nassim Nicholas Taleb, sjajni libanonski ekonomist i poduzetnik nastojeći u svojoj knjizi objasniti kako se uspio obogatiti na burzi, a nikada nije propao, za razliku od njegovih prijatelja koji su gubili milijarde. On, naime, računa na to da će se u nekom trenutku dogoditi nepredviđen događaj koji će burzu srušiti, a na tome će profitirati oni koji su se kladili na to da će dionice pasti umjesto da su igrali sigurnije pa uložili u nešto poput Applea ili sličnoga s malim, ali naizgled sigurnim prinosom.