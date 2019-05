Što je to 'crni labud', kojeg je spomenuo HDZ-ov analitičar?

Glavni HDZ-ov analitičar Robert Kopal je vjerojatno nehotice pomogao domaćem izdavaštvu knjiga. Govoreći o Crnom labudu zasigurno će podići interes za jednu knjigu koju su u domaćim knjižarama vjerojatno tražili samo ljubitelji vješto napisanog štiva o ekonomiji. Jer, upravo se o tome ponajprije radi iako se pojam 'crni labud' može translatirati i na druga područja.

Teoriju crnog labuda osmislio je Nassim Nicholas Taleb, sjajni libanonski ekonomist i poduzetnik nastojeći u svojoj knjizi objasniti kako se uspio obogatiti na burzi a nikada nije propao, za razliku od njegovih prijatelja koji su gubili milijarde. On, naime, računa da će se u nekom trenutku dogoditi nepredviđen događaj koji će burzu srušiti a na tome će profitirati oni koji su se kladili na to da će dionice pasti umjesto da su igrali sigurnije pa uložili na nešto poput Applea ili sličnoga s malim ali naizgled sigurnim prinosom.

Takva igra traži puno živaca i velike rezerve kapitala ali jednom kada dobijete, I više ste nego bogat čovjek. No, to nas u našem kontekstu ne zanima previše.

Što je to 'crni labud'? Prvo riječ je o nepredvidljivom događaju, drugo, on ima ozbiljne posljedice, I treće, nakon što se dogodi, obično možemo smisliti objašnjenje koje ga čini predvidljivijim i manje nasumičnim. Kao što je Kopal uostalom i najavio.

Međutim, kao što vidimo, jednom kada se takav događaj zbije on više niti ne može biti nepredviđen pa vam doista ostaje samo da analizirate. U geopolitičkom smislu Taleb o crnom labudu govori na kreativan način, pa tako u najavi knjige stoji da je to za purana (ili prasca) neočekivani obrat nakon višemjesečnog, iznimno ljubaznog ophođenja s njim; za Libanonce, jednako zapanjujuć zaokret kad se nakon 1300 godina sjajnog suživota zemlja pretvorila u pakao, dok je za nas ostale to Google, odnosno njegov uspjeh u svijetu interneta, napad na newyorške nebodere, ekonomska kriza 2007, ostavka premijera 2009. godine.

Preduvjet je, međutim, da je okruženje u kojem se crni labud, dakle nešto toliko rijetko, dogodi Ekstremistan. Dakle svijet u kojem više nije baš sve moguće objasniti Gaussovom krivuljom nego smo došli u situaciju velikih jazova, društva u kojem je pohlepa maksimalna pa se u nekom trenutku burze i ekonomije sruše i dramatično utječu na živote ljudi. Takvi su događaji u ranijem okružju Mediokristana bili nezamislivi. Danas su češći ali ipak iznenađuju.

Tako se vjerojatno neće baš svi složiti niti da je loš izborni rezultat HDZ-a crni labud, odnosno da se ipak mogao predvidjeti. Pa čak I čistom logikom stvari, izbori već neko vrijeme su puno više od predvidljivoga.