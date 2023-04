Kruži snimka ubojstva Tomislava Sablje: Prišao mu je muškarac i ispalio više hitaca

Društvenim mrežama kruži snimka ubojstva Tomislava Sablje (41) u zagrebačkom klubu Ritz, a zbog kojega su uhićene dvije osobe. Za ubojstvo se sumnjiči Kristijan Knego (37), voditelj zaštitarske službe, a osim njega uhićen je i Dorijan Mraković (26), policajac PU zagrebačke koji je pod suspenzijom od studenoga 2021. jer je Knegi, kako tvrdi policija, dao pištolj.

Na snimci se vidi naguravanje Sablje s nekoliko muškaraca nakon čega mu jedan prilazi s pištoljem i ispaljuje više hitaca. Sabljo je pao tlo u blizini šanka.

Foto: Screenshot

Sabljo je ubijen u noći na subotu 22. travnja oko 4.40 sati. Bio je dobro poznat policiji. USKOK ga je sumnjičio u akciji Tebra te je osim njega optužen i njegov kum Tomislav Sučić te još 15 osoba. USKOK je u akciji Tebra, Sučića i ostale teretio da su osnovali zločinačku grupu koja je imala dva core biznisa. Jedan se bavio "uvozom" tona marihuane iz Albanije i Crne Gore. Konkretnije, 16 tona čija je vrijednost procijenjena na 11 milijuna eura. Drugi dio kriminalne organizacije bavio se namjernim paležom vozila osoba koje su se zamjerile, kako je tvrdio USKOK, Sablji, Sučiću i ekipi.

Zbog akcije Tebra Sabljo je dugo bio u Remetincu u istražnom zatvoru, no u prosincu 2021. je pušten na slobodu jer mu je bio istekao maksimalni istražni zatvor. Pušten je 2. prosinca 2021., no ni tjedan dana kasnije, ponovo je završio iza rešetaka i to zbog pokušaja iznude.

