Šefica Trumpovog kabineta zabranila Vučiću ulaz u kompleks na Floridi? Je li mu pozlilo ili je u pozadini šira igra

U subotu navečer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pušten je iz Vojno medicinske akademije u Beogradu kamo je zaprimljen nakon iznenadnog povratka u SAD, izjavio je na Dnevniku Radiotelevizije Srbije potpredsjednik tamošnje vlade Siniša Mali. Dijagnoza je bila visok tlak zbog kojeg mu je pozlilo. No, kardiolog i načelnik uprave za vojno zdravstvo profesor Dragan Dinčić rekao je da iako je Vučićevo stanje stabilno nije realno očekivati da će se on u potpunosti vratiti svojim redovnim aktivnostima. Međutim, Siniša Mali rekao je i kako Vučić nije odustao od posjeta Moskvi i prisustvovanju paradi za Dan pobjede 8. svibnja.

- Nemam informacija o bilo kakvim prilagodbama u vezi s predsjednikovim planovima za posjet Moskvi 9. svibnja ali uvjeren sam da će Vučić održati riječ, kazao je Mali. Tamo će biti i slovački premijer Robert Fico koji se također nedavno bio povukao s javnih događanja iz nejasnih razloga pa su neki slovački mediji spekulirali da se također radi o problemima sa zdravljem. Ipak, sve je manje onih koji vjeruju kako je nagli prekid Vučićeva posjeta Sjedinjenim Državama zdravstveni problem.

Teorije o tome zašto je Vučić naprasno napustio Ameriku različiti su ovisno s koje strane dolaze. Sergej Markov, član stranke Jedinstvena Rusija Vladimira Putina koji je bio i njegov savjetnik, misli kako se zapravo radi o izgovoru da Vučić, ali ni Fico, ne idu na paradu u Moskvi. - Šefu Srbije iznenada je pozlilo, a trebao je sudjelovati na Paradi pobjede u Moskvi zbog čega je oštro kritiziran u EU. Sada ga, izgleda, neće biti 9. svibnja, a i on i Fico su to planirali. Prijetili su im sankcijama, a sada su se oba razboljeli, napisao je Markov na Telegramu. Da Rusiji nije nevažno da Vučić sudjeluje na paradi u Moskvi svjedoči i to da je vijest o njegovom zdravstvenom stanju i vjerojatnosti dolaska visoko plasirana na državnoj agenciji TASS.

Za medije u nama susjednim državama zanimljiva je bila činjenica da je u svemu Vučić susret s Trumpom – otkazao. - Ako imaš sastanak s predsjednikom Amerike, taj sastanak ne otkazuješ ni ako umireš. Razlozi otkazivanja (prema onom što sam čuo i u što vjerujem): U ranim sastancima Aleksandar Vučić je pitan hoće li zaista posjetiti Moskvu 9. svibnja i sudjelovati na Putinovoj vojnoj paradi, na što je on odgovorio čvrsto potvrdno. Odgovor na to strateško pitanje je odmah prenijet svima koji su trebali imati sastanke s njim, napisao je na svojem Facebooku beogradski odvjetnik Čedomir Stojković. Zatim se u nekim medijima primjećuje da u Moskvu ne ide niti najbliži saveznik kojeg Putin ima u EU - Viktor Orban.

- Toliki je problem da je on otkazao Trumpu! Ali, može izdržati prekooceanski let. Ne bi tu pomogao ni bolji krizni PR kad srljaš iz krize u glupost pa u krug. Sramoćenje zemlje mu odavno ide od ruke. Ovaj put je to podosta koštalo. Dobro smo prošli, sreća da su samo novci. Prošli put, kad je probao i uspio da vidi Trumpa, koštalo nas je Wašingtonskog sporazuma, kazao je jedan od lidera opozicije Zdravko Ponoš referirajući se na sporazum Srbije i Kosova potpisan na početku prvog Trumpova mandata oko čega najviše u sjećanju ostaje slika Vučića koji poput učenika sjedi na stolici ispred američkog predsjednika.

Moguće kako je najbliži objašnjenju neobičnog Vučićeva ponašanja bivši srbijanski diplomat Nebojša Vujović. - Trumpu je važnija individualna igra šaha s Putinom, Zelenskog je već sahranio, a ne da Vučić unutarnje probleme u Srbiji rješava slikanjem s Trumpom. Htio je slikom, prijemom na Floridi amortizirati prijetnju iz Europe i da ode u Moskvu. Nacrtao se između Trumpa i Putina, otimajući Trumpovu ekskluzivu i poziciju razrednog u Europi, smatra Vujović i dodaje da Vučić nije dobro procijenio da zapravo smeta.

- Šefica Trumpovog kabineta zabranila mu je ulaz u kompleks na Floridi iako je platio, kako je Vujović rekao gostujući na N1 Srbija. Misli da su ga studenti, koji već mjesecima blokiraju sveučilišta, uspješno namamili da se ponaša neracionalno. - Oni su ga gađali u živce i davali “putokaz” da ide iz greške u grešku. Htio je brzi obračun s akademskom zajednicom i gušenje prosvjeda, a postiže suprotno. I oni koji su ga spašavali iz svojih interesa, prije svega Bruxelles, Pariz i Berlin, moraju sada sebi vezati ruke, rekao je bivši diplomat nastavljajući kako je Vučić sam sebe naivno upecao.

Zapadni mediji, poput CNN-a, ne ulaze u stvarne razloge zašto je Vučić otišao iz Amerike, ali podsjećaju kako je imao namjeru otići u Moskvu 9. svibnja unatoč upozorenja iz EU da će to značajno naštetiti naporima njegove zemlje da se pridruži tom bloku. Ali i da se Srbija pod njegovim vodstvom i dalje opire uvođenju sankcija Rusiji kao i da već šest mjeseci traju prosvjedi protiv korupcije za koju se optužuje njegov režim.