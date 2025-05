Je li ga Kremlj podcijenio: Trump okrenuo leđa Putinu? Novi paket sankcija mogao bi potpuno promijeniti igru

Novi američki paket sankcija za Rusiju je spreman. Mjere se odnose na bankarski sektor i energetiku, a cilj im je pritisnuti Moskvu i Putina da prihvate mirovne pregovore. Reuters se poziva na trojicu američkih dužnosnika i još jedan dobro upućeni izvor dok tvrdi ove navode. Meta novih sankcija su ruski energetski div Gazprom, koji je u državnom vlasništvu, te druge velike kompanije iz sektora prirodnih resursa i bankarstva, rekao je jedan od dužnosnika.

No, prije nego sve to stupi na snagu predsjednik SAD-a, Donald Trump, to mora odobriti. On sam ljutit je na Putina koji odbija prekid vatre i mirovne pregovore, navodi Reuters.

- Konačna odluka je njegova. Trump to mora odobriti - potvrdio je drugi američki dužnosnik.

Podsjetimo, Trump je potpisao sporazum s Ukrajinom o eksploataciji sirovina, a ako još potvrdi sankcije Rusiji, zamjerit će se i zaoštriti odnose s Kremljom.

- Trump se maksimalno trudio dati Putinu svaku priliku da kaže: 'U redu, prihvaćamo prekid vatre i kraj rata'" - rekao je Kurt Volker, bivši američki izaslanik pri NATO-u i specijalni predstavnik za Ukrajinu tijekom Trumpova prvog mandata, dodavši: "Ovo je sljedeća faza pritiska na Rusiju."

Volker je rekao da Rusija još uvijek zarađuje devize za financiranje rata prodajom nafte i plina državama poput Indije i Kine te da bi bilo "vrlo značajno" kad bi Trump uveo sekundarne sankcije na takve poslove. No, Trump je prevrtljive naravi, već je davao izjave koje idu u prilog Moskvi, za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog je tvrdio da je odgovoran za izbijanje sukoba i da je "diktator", a prošle subote održao je s njim "vrlo produktivan" sastanak u Vatikanu pa nakon toga izrazio nezadovoljstvo zbog Putinova oklijevanja.

Dan nakon na svojoj mreži Truth Social Trump je napisao da "ozbiljno razmatra opsežne sankcije u bankarstvu, carine i druge mjere protiv Rusije" koje bi ostale na snazi dok se ne postigne prekid vatre i konačni mirovni sporazum. "Možda Putin ne želi kraj rata, možda me samo zavlači", napisao je Trump.

