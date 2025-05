Srbijanski ministar: Vučić se oporavlja, ali situacija je bila ozbiljnija nego što se misli, radi se o četvrtom sličnom incidentu

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar financija Srbije, Siniša Mali, boravio je u SAD-u u pratnji predsjednika Aleksandra Vučića kojem je na tom putovanju pozlilo i hitno se vratio u Srbiju. Po povratku je otkrio više detalja o Vučićevom zdravstvenom stanju, ali i o političkim razgovorima koji su planirani tijekom posjeta, prenosi Blic. Mali je potvrdio da je bio prisutan kada je predsjedniku Srbije pozlilo te da se Vučić nakon slijetanja odmah uputio na VMA (Vojnomedicinsku akademiju). Iako je službeno priopćeno da se radilo o kratkotrajnoj epizodi, Mali tvrdi kako je situacija trajala dulje nego što je to javno predstavljeno. "Vidjeli smo to drugačije – i Suzana Vasiljević i ja – nego što on to doživljava", rekao je Mali, aludirajući na to da Vučić često umanjuje ozbiljnost svog zdravstvenog stanja.

Ministar je istaknuo da su se mjesecima pripremali za sastanke u SAD-u, s ciljem otvaranja dijaloga o važnim ekonomskim pitanjima za Srbiju, posebno o sankcijama prema naftnom sektoru i tarifama. Posjet je uključivao i planirani neformalni susret s Donaldom Trumpom, koji nije realiziran zbog Vučićevih zdravstvenih problema. Mali je naglasio važnost takvih razgovora za budući gospodarski razvoj Srbije. Prema riječima ministra, liječnici su Vučiću preporučili strogi odmor od nekoliko dana. Iako se osjeća bolje, radi se o četvrtom sličnom incidentu, pa situaciju treba shvatiti ozbiljno. "On je tvrdoglav i snažan čovjek, ali ovoga puta će poslušati liječnike", rekao je Mali i dodao kako je Vučić zamolio da prenese građanima da se neće predati.

Mali je otkrio da je bio dogovoren sastanak s američkim ministrom financija, koji je ključan za ukidanje sankcija i rješavanje tarifa koje direktno utječu na građane Srbije. Sastanak je trebao biti organiziran u suradnji s Richardom Grenellom, no nije održan zbog zdravstvene krize. Mali zaključuje kako je cilj bio vratiti se u Srbiju s konkretnim rezultatima, ali okolnosti su to onemogućile.