Krovna udruga zviždača iz cijelog svijeta moli Malenicu: 'Ne izručujte Taylora Monaku'

Uhićenje britanskog zviždača Jonathana Taylora u Dubrovniku izazvalo je brojne reakcije u zemlji i u svijetu. Početkom mjeseca Vrhovni sud je potvrdio prvostupanjsko rješenje dubrovačkog Županijskog suda čime su ispunjene zakonske pretpostavke za Taylora Monaku radi suđenja zbog pokušaja iznude. Odluku o tome trebao bi donijeti hrvatski ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Whistleblowing International Network (WIN) koji okuplja zviždače diljem svijeta objavio je pismo upućeno hrvatskom ministru pravosuđa, u kojem se Malenicu moli da omogući Tayloru da se vrati u Veliku Britaniju.

"Jonathan Taylor je zviždač. On je svjedok zločina koji je surađivao s pravosudnim tijelima u sedam različitih jurisdikcija i kao takav trebao bi biti zaštićen. On je u Hrvatskoj već gotovo 10 mjeseci podnoseći žalbe protiv zahtjeva Monaka za izručenje. Nakon što je sad Vrhovni sud Hrvatske donio svoju odluku, finalna odluka o tome treba li izručiti gospodina Taylora ili ne, na vama je, ministre.

Vrhovni sud Republike Hrvatske potpuno je prepoznao status gospodina Taylora kao zviždača i pozivamo vam da, ministre Malenica, da odbijte zahtjev Monaka za izručenjem i dopustite mu da se odmah vrati u Veliku Britaniju

Foto: Screenshot

Gospodin Taylor je britanski državljanin koji je radeći kao odvjetnik nizozemske tvrtke SBM Offshore NV sa sjedištem u Kneževini Monako, otkrio jedan od najvećih skandala korupcije i podmićivanja u svijetu koji je rezultirao kriminalnim istragama u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Nizozemskoj, Švicarskoj i Brazilu. Njegovi dokazi doveli su do toga da je tvrtka platila novčane kazne u iznosu od preko 800 milijuna američkih dolara, a do danas i zatvaranje triju osoba izravno umiješanih u skandal, uključujući bivšeg izvršnog direktora SBM Offshore N.V", navodi se u pismu u kojem podsjećaju da Monaco do sada nije pokrenuo niti jednu istragu za korupciju, već su se usmjerili na zviždača.

U pismu navodi i to da je osam godina nakon što je Taylor iznio dokaze o korupciju, on s obitelji doputovao u Dubrovnik gdje je bio uhićen temeljem zahtjeva Monaka. Podsjećaju i to da je Taylor primarno tražen kako bi ga ispitali što bi utjecalo i na to bi li se protiv njega podnijela optužnica ili ne. Navode i to da u niti jednom trenutku Monaco nije pokušavao pokrenuti postupak izručenja od Velike Britanije gdje inače Taylor živi, jer su znali da im ne bi uspjelo.

- Hrvatska je dio Europske unije i jedna od njezinih 27 država članica zbog čega mora uskladiti sa svojim zakonodavstvom Direktive EU-a o zaštiti zviždača do prosinca 2021 - navode si u pismu i pozivaju na to da Hrvatska poštuje duh i obveze spomenute Direktive.