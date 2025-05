Krizme i pričesti više nisu skromni obredi: Neki roditelji priznaju da dižu i manje kredite da pokriju sve troškove

Pričesti i krizme za djecu roditeljima donose veliku radost, no organizacija ovih događaja često izaziva stres. Odabir odjeće, frizure, sastavljanje liste uzvanika i pronalaženje prikladnog restorana može biti zahtjevno, posebno zbog financijskih izdataka. To je za 24sata potvrdila Marija Peko iz Gradca na Makarskoj rivijeri, čija kćer uskoro slavi prvu pričest. "Smatram da se danas u svemu tome pretjeruje, organizira se kao da je u pitanju vjenčanje. Ipak, mislim da je organizacija pričesti i krizme općenito puno jeftinija kada se živi u malim sredinama nego u velikim gradovima. Manje je pričesnika, manje su gužve u restoranima" rekla je Marija i dodala kako je za ovu prigodu organizirala ručak u restoranu u svom mjestu.

"Ovdje su cijene pristupačne. Tako ćemo ručak, bez pečene janjetine, platiti 45 eura po osobi. Piće je uključeno u cijenu, izuzev stranih žestica. Što je super, jer znam da su u Splitu cijene gotovo duplo veće" objasnila je i kazala kako cijene nisu visoke jer nema velike konkurencije, a ove godine imaju samo 7 ili 8 pričesnika.

"Kćeri ću kupiti nešto jednostavno, svečano i bijelo, neki kombinezon za obući ispod te prvopričesničke haljine koju će dobiti u crkvi. I je ljepše da su svi isti, da se nitko ne ističe. Da ne ispadne da netko nosi odjeću od 50 eura, netko od 200 eura. Ovako su svi jednaki, kakvi i trebamo biti u crkvi" rekla je. "Gledala sam općenito haljine, pa cijene su otišle u nebesa, čak 200 eura za haljinu koju će dijete obući jedan put za pričest" šokirana je Marija pa je dodala kako će joj kćer na glavi nositi vijenac od cvijeća koji će napraviti cvjećara za sve pričesnike. Osim toga, organiziran je i roditeljski sastanak kako bi se dogovorili kako će ukrasiti crkvu. "To isto radi cvjećara koja će praviti i vijence za glave, ali ne bi trebalo biti skupo" objasnila je Marija za 24sata.

Dodala je kako smatra da se s poklonima za ovakve prigode pretjeruje. "Ja uvijek volim pokloniti nešto personalizirano, da ostane kao trajna uspomena, neka knjiga, okvir ili nešto slično. Onda uz to još poklonim kuvertu sa 100 eura ako nas ide dvoje, a i to je prilično puno" kazala je Marija i dodala kako je kod rodbine u Hercegovini organizacija sve puno jeftinija nego kod nas. "Moja rodbina je nedavno pravila krštenje, ručak po osobi im je više nego duplo jeftiniji nego kod nas, između 35 i 45 maraka, što je oko 20 eura. Zato odavde mnogo ljudi ide u Hercegovinu praviti ručkove ili večere, a i ima mnogo više restorana i izbora" zaključila je.

Osim prve pričesti i organizacija krizme uključuje brojne troškove i planiranje, od hrane i odjeće do frizure i poklona. Branimir Medak iz Komina na Neretvi organizira ručak za kćerinu krizmu u restoranu na granici s Hercegovinom za 40 eura po osobi, uključujući raznovrsna jela, dok kolače i tortu donose sami. "Nama je Hercegovina blizu pa nam se isplati tako organizirati ručak. U cijeni nisu kolači ni torte, to sami moramo donijeti," objašnjava Branimir. Njegova kći Helena brine o izgledu, planirajući nokte (od 30 eura) i šminkanje kod kuće (oko 50 eura), dok frizuru radi sama kako bi uštedjela vrijeme i novac. "Da idem negdje na frizuru, trebala bih ići prije 6 sati ujutro. Odlučila sam sama sebi napraviti," kaže Helena.

Za odjeću je kupila bijelu košulju (30 eura), hlače (20 eura) i štikle (30 eura), zadovoljna povoljnim cijenama. Kako bi sve organizirali neki roditelji uzimaju manje gotovinske kredite, dok drugi štede organizirajući proslave kod kuće, no troškovi hrane i dekoracija i tada su značajni. Zlato je nekada bilo uobičajen poklon, no zbog visokih cijena sada prevladava srebro. "Najviše se kupuju narukvice sa sakralnim motivima za 50-70 eura ili ogrlice od 50 do 120 eura. Kumovi često biraju satove za 150-200 eura," kaže riječki zlatar.

U Istri su krizma i pričest jako skupi, a to je potvrdila i nekolicina roditelja. "Financijski je jako iscrpljujuće za cijelu obitelj. Na krizmu sina pozvali smo najužu obitelj. A ima nas dvadesetak, plus kum. Cijena svečanog ručka u restoranu je kao "mala svadba". Po osobi košta između 40 i 65 eura, ovisno o restoranu i ponudi. Izabrali smo najjeftiniju verziju, dakle pladnjeve sa mesom s roštilja te pladnjeve s morskim menijem koji uključuje lignje na roštilju, pržene lignje, sardele i pržene krumpiriće. Sa pićem i salatama te tortom iz restorana uspjeli smo dogovoriti cijenu od oko 700-800 eura - kazala je jedna mama iz Pule. Za haljinu za sinovu krizmu izdvojila je 53 eura, a suprug za odijelo 120 eura. Za sandale je majka izdvojila 40 eura, a njezin suprug odlučio je obući omiljene tenisice, te su tu malo uštedjeli.

Djevojčicama se uz poklone donose buketi, koji u cvjećarnama stoje od 40 eura, dok se domaći buketi mogu napraviti za oko 20 eura. Danas gosti češće daruju novac, obično 100-300 eura, ovisno o bliskosti s obitelji. Iako crkva ne naplaćuje sakramente, obitelji često izdvajaju 30-50 eura za darove svećeniku, uređenje crkve ili fotografiranje. Crkva poziva na skromnost, no pritisak okoline i očekivanja djece često dovode do raskošnijih proslava.

