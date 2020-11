Krajnji desničari divljali u Varšavi: Poljska se pretvorila u zemlju krvavih prosvjeda i marševa

Poljska se pretvorila u zemlju prosvjeda, protuprosvjeda i marševa. Ni pandemija nije spriječila tradicionalni marš desničara preksinoć u Varšavi na tamošnji Dan neovisnosti. A u toj zemlji je do jučer zabilježeno 641.496 zaraženih te 9080 preminulih od posljedica zaraze novim koronavirusom. Policija je koristila suzavac i gumene metke kako bi rastjerala tisuće sudionika marša u Varšavi koji je održan usprkos zabrani javnih okupljanja kao jedne od protupandemijskih mjera.

Velika uloga Crkve

Bilo je onih koji su se distanciranja pokušavali držati sudjelujući u povorci vozeći se u automobilima i na motociklima, no onih nekoliko tisuća koji su to odlučili činiti pješice uspjelo je zaustaviti promet u središtu glavnoga poljskog grada. Zapaljiva atmosfera otela se kontroli kada su prosvjednici uočili jedan drugi prosvjed – članovi LGBT zajednice u izloge su nekih dućana postavili dugine zastave kao znak iskazivanja antivladinih sentimenata. Ti su izlozi porazbijani, policiju se gađalo petardama, kamenjem i bocama. Jedan je stan zapaljen.

“Sukobi s policijom, štete, zaustavljeni tramvaji, vjerojatni palež, tako djeluje krajnja desnica”, napisao je na Twitteru gradonačelnik Varšave Rafal Trzaskowski. Broj uhićenih, ozlijeđenih kao i količina materijalne štete zbrajala se još jučer, a oporbeni su političari ispalili salvu optužbi prema prosvjednicima i vladajućima, za koje tvrde da ih podržavaju. Povorka je organizirana, ističe se, ne samo unatoč zabrani gradskih vlasti nego i suda, u Varšavi je zbog pandemije zabranjeno okupljanja više od petero ljudi.

Protokol na 11. studenoga kada Poljska obilježava dan svoje neovisnosti ponovno stečene nakon Prvoga svjetskog rata, uključivao je i misu u kojoj je sudjelovao predsjednik Andrzej Duda te drugi politički lideri, a onda i ceremoniju polaganja vijenca na grob neznanog junaka. No, sve se to događa u jeku prosvjeda tisuća Poljaka protiv vlade koja od prošlog mjeseca nastoji dodatno pooštriti zakon o pobačaju.

Prosvjednici također zahtijevaju i veća prava za LGBT zajednicu te žele da vlada podnese ostavku. Događaji u Poljskoj podsjećaju na Crnu Goru. Ideološki suprotstavljene grupacije prosvjeduju, povremeno se i sukobljavajući, a veliku ulogu u svemu tome igra Crkva. Pokrenut će se tako istraga zbog stana zapaljenog za povorke u Varšavi, što traži i Michal Szczerba, opozicijski političar tvrdeći da je odgovornost za to na organizatorima povorke na Dan neovisnosti.

S druge strane, čini se da su u pravu oni koji tvrde kako striktnija politika protiv pobačaja realno neće promijeniti ništa. Jer, Poljakinje koje traže takav zahvat idu u Berlin, gdje organizacija Ciocia Basia, koja prihvaća takva traženja, tvrdi da je znatno narastao broj poziva.

– Imamo vrlo visok porast poziva iz Poljske. Trostruko više nego prije. Jer počesto su žene koje traže da ih primimo već imale dogovoren pobačaj u Poljskoj, a sada ih nitko više ne želi primiti. Dolaze mentalno iscrpljene. Dvostruko su kažnjene jer se pokazalo kako dijete koje su čekale nije zdravo te je moguće da ne bi preživjelo, a ipak im nije ostavljena druga mogućnost osim da rode. To je doista emocionalna tortura – rekla je za Euronews Ula Bertin koja volontira za tu organizaciju.

Kaczynski spominje rat

Posljedica je to odluke poljskog Ustavnog suda koji je procijenio da su svi pokušaji pobačaja protuzakoniti pa i oni kada je dokazano da je su uočene ozbiljne malformacije fetusa te djetetu prijeti invaliditet ili neizlječiva bolest. Prosvjedi protiv pobačaja, osim što su još jednom potaknule raspravu o legalnosti Ustavnog suda čije je suce mahom postavila vladajuća stranka PiS, isto tako izazov je i za Katoličku crkvu u Poljskoj.

Do sada je rijetko bilo zabilježeno da Poljaci otvoreno oponiraju Crkvi, a danas grafite pišu i na zidovima katedrala. Pojedini poljski mediji pišu o sve većem broju apostazija, odvajanja od Crkve. O svemu piše i The New York Times, koji podsjeća na savezničku ulogu Crkve u tim događajima u inače dominantno katoličkoj Poljskoj, zbog čega je, prema svemu sudeći, izazvala bijes prosvjednika kojima je odluka Ustavnog suda prelila čašu. Govori Jaroslawa Kaczynskog, de facto poljskog lidera, u kojima koristi riječi ‘rat’ i ‘pod svaku cijenu’, neki uspoređuju s onima lidera komunističkog režima iz 80-ih generala Wojciecha Jaruzelskog.