Desetci tisuća Poljaka na ulicama unatoč pandemiji: Aktivistima za ženska prava prijeti sudski progon

Desetci tisuća ljudi prosvjedovali su u petak u Varšavi i diljem zemlje, unatoč restrikcijama zbog pandemije, želeći izraziti nezadovoljstvo sudskom odlukom kojom se u Poljskoj gotovo potpuno zabranjuje pobačaj.

Noseći zastave duginih boja i izvikujući slogane protiv vlade, prosvjednici u Varšavi su u velikom broju isticali znak svoje pobune - crvenu munju.

Unatoč povremenom naguravanju s protuprosvjednicima krajnje desnice, prosvjedi su uglavnom protekli u miru, devetog dana pobune nakon sporne odluke Ustavnog suda.

"Spremni smo boriti se do kraja", rekla je u petak novinarima Marta Lempart, jedna od osnivača pokreta Ženski štrajk koji je pozvao na okupljanje.

"Dosta nam je!", "Moje tijelo, moj izbor!", pisalo je na transparentima koje su nosili prosvjednici, uglavnom mladi, izvikujući slogane protiv vlade, nerijetko začinjene psovkom.

Drone footage shows the scale of protests in Poland's capital Warsaw against a court ruling that further limited its restrictive abortion laws https://t.co/AkR7iHNI98 pic.twitter.com/ACTtIBkWYN