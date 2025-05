Krajem svibnja kreću upisi u srednje škole- ovo su važni datumi

Učenici će se prijavljivati i upisivati u I. razred srednje škole za školsku godinu 2025./2026. putem internetskog sustava, na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (https://srednje.e-upisi.hr), na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole. Za školsku godinu 2025./2026. u prve razrede srednjih škola u Hrvatskoj planira se upisati ukupno 47.987 učenika u 2.184 razredna odjela unutar programa redovitog obrazovanja. Planirani broj upisnih mjesta je 45.174 učenika u 2.052 razredna odjela.

Početak prijava u sustav na ljetnom roku je 26. svibnja, dok se obrazovni programi mogu upisivati od 24. lipnja do 4. srpnja, a u slučaju prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere do 27. lipnja. Objava konačnih rang lista može se očekivati 7. srpnja. Prijave u sustav i prijave programa na ljetnom roku traju od 25. do 29. kolovoza, a konačna rang lista bit će objavljena 1. rujna.

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se nadležnim županijskim odjelima za obrazovanje ili Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, gdje iznose svoje želje za upis redoslijedom koji odražava njihove prioritete s liste obrazovnih programa, a to mogu napraviti od 26. svibnja do 13. lipnja na ljetnom, odnosno od 18. do 20. kolovza na ljetnom roku.

Za upis u određeni program srednje škole potrebno je dostaviti nekoliko dokumenata. Upisnica je obavezna za sve učenike i mora se dostaviti elektroničkim putem ili osobnim dolaskom u školu na propisani datum. Potvrda liječnika školske medicine također se dostavlja elektroničkom poštom na adresu škole ili osobnim dolaskom na određeni datum. Također, potrebno je dostaviti potvrdu obiteljskog liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, i to putem elektroničke pošte na adresu škole ili osobnim dolaskom na propisani datum. Točan datum kada se dokumenti trebaju donijeti u školu bit će objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

Učenici koji mogu prijaviti maksimalno šest programa u šest škola, dok učenici s teškoćama u razvoju kod prijava programa u županijskim upravnim odjelima imaju mogućnost prijave šest različitih programa.