Kovač: Moramo spriječiti dolazak na vlast lijeve opcije

Na HDZ-ovoj listi za skore parlamentarne izbore ipak se našlo mjesto i za Miru Kovača, bivšeg ministra vanjskih poslova i izazivača aktualnog šefa HDZ-a Andreja Plenkovića na nedavnim unutarstranačkim izborima. Sve do prije nekoliko dana činilo se da za Kovača, koji je nakon poraza u utrci s Plenkovićem za predsjedničku poziciju u stranci potpuno marginaliziran, nema mjesta u Plenkovićevu HDZ-u, što je i sam Plenković neizravno potvrdio kazavši uoči unutarstranačkih izbora da “za Davora Ivu Stiera ima mjesta u HDZ-u i nakon što ne pobijedi na ovim izborima”. Drugim riječima, ima mjesta za Stiera, ali ne i za Kovača, kojemu su zamjerili osobne prozivke Plenkovića tijekom unutarstranačke kampanje. No čini se da su neizvjesnost uoči izbora i negativni trendovi s kojima se suočava HDZ nagnali Plenkovića da zatomi ljutnju i promijeni mišljenje. Plenković objašnjava kako se Kovač našao na listi zbog uključivosti, kako bi se poslala poruka i onim biračima koji su na unutarstranačkim izborima glasali za drugu opciju, što je Kovaču pružilo novu priliku. Doduše, Kovač će biti na posljednjem mjestu u šestoj izbornoj jedinici tako da mu ulazak u Sabor mogu osigurati samo preferencijalni glasovi.

Kako to da ste se ipak našli na izbornoj listi HDZ-a? Kako objašnjavate taj preokret? Tjednima se govorilo da za vas nema mjesta na izbornoj listi zbog osobnih napada na Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima, a onda se, doslovce preko noći, sve promijenilo i stranka je odjednom postala uključiva. Kako to tumačite?

Unutarstranačka kampanja za čelna mjesta završila je prije tri mjeseca. Članstvo je reklo svoje. U svakoj kampanji, pa i u unutarstranačkoj, ima povišenih tonova, ponekad i lakših faula, sportskim rječnikom rečeno. To je iza nas. Pred nama su sada izbori za Hrvatski sabor. Imperativ svima nama u HDZ-u je pobjeda. Za to su nam potrebni suradnja i okupljanje. A to znači uključivanje svih onih koji mogu i žele pomoći. To se odnosi i na mene. Stranka me predložila, a ja sam prihvatio. Logično je da sam kandidat na listi HDZ-a ako je procijenjeno da na takav način mogu dati doprinos pobjedi na parlamentarnim izborima. HDZ je uvijek pobjeđivao kao stranka koja okuplja i uključuje. To je bila formula uspjeha Franje Tuđmana, u čijem sam Uredu predsjednika prije 25 godina započeo svoj radni vijek. Tako je i sada. Trebamo aktivirati sve resurse kako bismo spriječili da na vlast dođe Bernardićeva lijeva opcija koja je u bliskoj prošlosti dokazala i pokazala da nema dovoljno sposobnosti upravljanja ni pošten program. Ukratko, nema tu ni potrebnog znanja ni ljudi. Ili vi možda možete zamisliti Bernardića i ekipu kako uspješno upravljaju koronakrizom i nadolazećom recesijom? Ja ne mogu.

>>Cijeli razgovor s Mirom Kovačem pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju!

Ne propustite i druge teme:

>>BAT želi zatvoriti Tvornicu duhana Rovinj s 500 radnika

>>Nikola Grmoja (Most): Podržat ćemo manjinsku Vladu, ali uvjet je referendum

>>Žana Gamoš (HNS): A što muškarac zna o traumi silovane žene

>>Stožer razmatra uvođenje mjera izolacije za putnike iz Srbije i BiH