Kotromanović se slikao s premijerom pa na Facebooku napisao: 'Nježna kohabitacija'

Ante Kotromanović na svom je Facebook profilu u utorak nakon inauguracije Zorana Milanovića objavio fotografiju s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Kod opisa fotografije, bivši ministar obrane u SDP-ovoj vladi napisao je: "Tko je ono rekao da ce biti njezna kohabitacija...".

Foto: Facebook

Time se očito hito osvrnuti na svoju jučerašnju izjavu o Zoranu Milanoviću prilikom čega je kazao: "Ne mogu ga zamisliti da hoda uz fanfare i da mu se klanjaju ljudi. Mislim da je dobro što se odlučio za ovakav tip inauguracije", kazao je Kotromanović.

Predizborni slogan Zorana Milanovića glasio je "Normalno", a na upit što se takvoga može očekivati u mandatu petog predsjednika, Kotromanović je odgovorio: "Teško mi je predvidjeti što će to biti "normalno", ali mogu reći da će kohabitacija s Plenkovićem biti dobra. No, prije svega, obojica moraju gledati interese Republike Hrvatske, to je primarno obojici. Oko toga se moraju svađati. Bit će to nježna kohabitacija."