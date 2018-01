Konvencija SDP-a može tražiti opoziv Bernardića

Situacija u SDP-u nikada nije bila kompliciranija i pripadnicima tzv. stare garde stranke nije nimalo lako promatrati to sve sa strane. Šime Lučin, bivši ministar unutarnjih poslova za vrijeme Ivice Račana jedan je od tih veterana koji smatra da se SDP doista doveo u situaciju kada je potrebno spašavati stranku i međusobne obračune ne gleda s razumijevanjem. Razgovarali smo o tome treba li SDP novog lidera, tko bi to mogao biti i očekuje li veće potrese na konvenciji koja se očekuje u ožujku.

Kako gledate na trenutačnu situaciju u SDP-u?

Stanje u SDP-u nikad nije bilo složenije i neizvjesnije i više je nego zabrinjavajuće. Teško je u ovom trenutku predvidjeti, ako se strasti ne smire, hoće li i u kojoj će mjeri situacija eskalirati.

Strahujete li od opcije da dođe do raspada stranke?

Raspad, podjele, gubitak rejtinga, sve je to na stolu. Razumljivo mi je neslaganje pojedinih kolega s vrhom stranke, ali ne i opstrukcija kojom se izražava to neslaganje. Prihvatljivije bi bilo da se išlo s frakcijama i na taj način artikuliralo određenu politiku. Sve je jasnije da suština nije u politikama, nego u osobama.

Na koga točno mislite? Ima ih mnogo. Vidite li izlaz iz trenutačne situacije s Bernardićem na čelu stranke ili je izlaz moguć jedino uz reset?

Da bi se nešto resetiralo, potrebna je dobra volja i potrebno je sjesti za stol i razgovarati. Ovdje nije pitanje treba li sačuvati ovog ili onog, situacija je takva da je potrebno sačuvati stranku. Ponašanje članova Predsjedništva koji javno dijele packe zbog toga mi je nepojmljivo. Što se tiče Bernardića, mislim da on nije jedini problem, nisam siguran da bi se samo njegovim odlaskom nešto bitno promijenilo.

Mislite li da će dio ljudi na stranačkoj konvenciji zatražiti odlazak Bernardića s čela stranke?

Konvencija ne može smijeniti predsjednika, ali može pokrenuti inicijativu za njegov opoziv. Također može opozvati članove Predsjedništva i Glavnog odbora. Međutim, na konvenciji može doći do daljnjih destrukcija i podjela, što bi SDP spustilo na još niže grane.

Dođe li do novih izbora, treba li se, po vama, stranka pokušati dogovoriti oko jedne osobe?

Možda bi to i bilo rješenje kada bi se sve struje oko toga dogovorile, u što je malo teže povjerovati s obzirom na prava članova da se kandidiraju.

Tko je najbliži tome?

Nisam o tome razmišljao. Mnogi u toj ulozi vide Tonina Piculu jer smatraju da bi jedino on mogao okupiti širok krug ljudi oko sebe. Što se vama čini? S obzirom na to da razgovaramo hipotetski, jer SDP ima predsjednika, ako bi do toga došlo i ako bi to bio Picula, mogao bih to prihvatiti. Pitanje je bi li Picula to želio.

Zbog čega ne? Ako se stanje u SDP-u ne smiri pa nitko od tih ljudi neće više imati biti na listi?

Nitko ne bi trebao biti pretplaćen na mjesto na listi. Na žalost, mnogi svoje osobne ambicije stavljaju iznad stranke bez koje ne bi bili nigdje. Nesporazumi u SDP-u mogu se promatrati kroz prizmu odnosa saborskog Kluba zastupnika i predsjednika stranke, jer Bernardić nije imao utjecaj za sastavljanje lista za aktualni saziv Sabora. Tim više je Bernardić trebao sjesti na mjesto predsjednika Kluba zastupnika. Na žalost, nije to napravio.

Ali se ni on nije pokazao kao lider jer da jest, valjda bi uspio amortizirati te napade na sebe koji traju otkako je postao šef stranke?

Lideri se rađaju, ali ja isto tako mislim da se može i postati lider.

Što biste napravili da ste na Bernardićevu mjestu?

Jako teško pitanje, razgovarao, razgovarao, razgovarao sa svima, koliko treba, više puta. Uložio maksimalne napore u kreiranje politika SDP-a, dakle radio na sadržaju onoga što bi stranka trebala ponuditi građanima kao alternativu ovoj lošoj Vladi.