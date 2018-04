Konobar zaprepastio obitelj: Zabranio ocu da podijeli tost sa sinom

Neugodno iskustvo doživjela je jedna obitelj prilikom odlaska u kafić u sklopu pulskog City Malla. Supružnici su poželjeli popiti kavu na što im je konobar preporučio da iskoriste akciju koja je podrazumijevala kavu i tost po nižoj, odnosno jedinstvenoj cijeni.

Kada im je donio naručeno muž je uzeo tost, prepolovio ga i taj komad htio dati četverogodišnjem djetetu koje je bilo s njima, no onda se dogodilo nešto neočekivano, ispričala je za Glas Istre spomenuta žena.

Dodala je u nevjerici kako je u tom trenutku konobar 'doletio' do njih i ukorio ih kazavši da se to ne smije napraviti jer je tost, kada je kupljen zajedno s kavom u sklopu akcije, namijenjen isključivo onome tko ga je naručio, a to je u ovom slučaju bio njen muž te da komadić ne smije dati djetetu.

Pomislila je kako je riječ o skrivenoj kameri te su potom pozvali voditelja kafića, no i on im je kazao kako su takva pravila kad je riječ o akciji.

Slučaj je komentirala i uprava smiještena u Zagrebu, točnije Irena Smiljanić, šefica marketinga grupe čiji je kafić dio. Pravdala se tvrdnjom kako su upoznati s problematikom osoblja u pulskom kafiću i dodala da imaju teškoća s nalaženjem kvalitetnih djelatnika.

- Slažemo se s našim gostom čije je neosporno pravo da je tost koji je kupio mogao dati svom djetetu, neovisno o tome je li riječ o akciji ili nije. Reakcija našeg konobara nema opravdanja. Ispričavamo se svim gostima koji su doživjeli isto ili slično - kazala je Smiljanić za Glas Istre.