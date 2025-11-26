Ukrajinci pojačavaju naoružanje, razvili dvije nove balističke rakete

Ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point, koja proizvodi projektil Flamingo, razvila je dvije nove balističke rakete - FP-7 s dometom do 200 kilometara i FP-9 s dometom do 855 kilometara - koje bi trebale biti kodificirane do kraja godine. Njihov dizajn vrlo podsjeća na ruske rakete zemlja-zrak 48N6 koje se koriste u sustavu S-400, izvijestio je vojni portal Defense Express. Fire Point otvoreno priznaje da je projektile modelirao prema ruskom dizajnu, nazivajući ih "klonovima", ali je naglasio da su napravljene velike strukturne promjene.



Ukrajinski FP projektili su u potpunosti izgrađeni od kompozitnih materijala, što ih čini lakšima i omogućuje let na veće udaljenosti. Defense Express je objasnio da kopiranje neprijateljske tehnologije značajno smanjuje vrijeme razvoja, posebno kada se radi o dizajnu testiranom u borbi. Rusija i dalje koristi svoje rakete za napade u ukrajinskom ratu. Međutim, FP-7 ima potpuno drugačiji sustav navođenja i upravljanja letom. Ukrajinska verzija odražava samo aerodinamički raspored i osnovni koncept upravljanja, navodi se u izvješću.