Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
'RUSKI KLONOVI'

Ukrajinci pojačavaju naoružanje, razvili dvije nove balističke rakete

Autor
Danijel Prerad
26.11.2025.
u 18:36

Za usporedbu, FP-7 može letjeti 200 kilometara s bojevom glavom težine do 150 kilograma. Njegova maksimalna brzina je 1500 m/s, s vremenom leta od 250 sekundi - što se prevodi u prosječnu brzinu od 800 m/s

Ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point, koja proizvodi projektil Flamingo, razvila je dvije nove balističke rakete - FP-7 s dometom do 200 kilometara i FP-9 s dometom do 855 kilometara - koje bi trebale biti kodificirane do kraja godine. Njihov dizajn vrlo podsjeća na ruske rakete zemlja-zrak 48N6 koje se koriste u sustavu S-400, izvijestio je vojni portal Defense Express. Fire Point otvoreno priznaje da je projektile modelirao prema ruskom dizajnu, nazivajući ih "klonovima", ali je naglasio da su napravljene velike strukturne promjene.

Ukrajinski FP projektili su u potpunosti izgrađeni od kompozitnih materijala, što ih čini lakšima i omogućuje let na veće udaljenosti. Defense Express je objasnio da kopiranje neprijateljske tehnologije značajno smanjuje vrijeme razvoja, posebno kada se radi o dizajnu testiranom u borbi. Rusija i dalje koristi svoje rakete za napade u ukrajinskom ratu. Međutim, FP-7 ima potpuno drugačiji sustav navođenja i upravljanja letom. Ukrajinska verzija odražava samo aerodinamički raspored i osnovni koncept upravljanja, navodi se u izvješću.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini Balističke Rakete

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
18:53 26.11.2025.

konacno prekretnica

ĐO
Đo
19:27 26.11.2025.

Nismo daleko od toga kada rat završi sljedi hapšenja po Europi zbog korupcije u Ukrajini a ursula bi mogla nadrljati

BA
banini
19:16 26.11.2025.

Mislim da su se Rusi usrali od straha.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja