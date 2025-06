Komemoriranje antifašizma koje će biti kohezivno treba se odnositi na ZAVNOH i 1943., a ne na 1941.

S hrvatskim povjesničarom Vjekoslavom Pericom, iza kojeg je uspješna akademska karijera u SAD-u, posljednji smo put razgovarali lani u povodu izlaska njegove velike i važne knjige "Antifašizam – povijest, mit i aktualnost jednoga svjetskog pokreta 1924. – 2024.". Knjigu su zajedno objavili izdavačka kuća Plejada i udruga VEDRA (Veterani domovinskog rata antifašisti). Perica je ponovno u Hrvatskoj, na Šolti, gdje s prevoditeljem Peterom Kornchakom radi na pripremi i prilagodbi američkog izdanja knjige koje bi trebalo izaći dogodine pod naslovom "Using Antifascism – History and Relevance of a Twentieth-century Movement". Novi povod za razgovor, koji smo vodili u Splitu, sutrašnji je Dan antifašističke borbe i aktualna inicijativa desnice u Hrvatskom saboru da se taj praznik 22. lipnja ukine. Premda ljevičar i povjesničar koji ne samo proučava nego i promiče univerzalne vrijednosti antifašizma, Perica nema ništa protiv ukidanja tog praznika, dok istodobno nudi i uvjerljivo argumentira prijedlog drugog koji bi ga zamijenio i bio mnogo korisniji za hrvatsku naciju i društvo.