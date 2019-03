'Komemoracija za žrtve križnog puta treba biti u Zagrebu, a u Bleiburgu muzej najviše vrijednosti'

– Hrvatske žrtve križnog puta treba komemorirati s misnim slavljem u Zagrebu, i to počevši od ove godine, a u Bleiburgu napraviti muzej križnog puta najviše vrijednosti – poručio je Anto Đapić, čelnik stranke Desno.

Podsjetio je kako je upravo on '90.-ih godina predložio Hrvatskom Saboru pokroviteljstvo nad komemoracijom u Bleiburgu, što je i zaživjelo 1995..

– Pokroviteljstvo nas više ne može zadovoljiti, jer nakon što je hrvatska država stvorena, obranjena, definirana, Hrvatska treba napraviti krupan iskorak u odnosu prema svojoj žrtvi i zaštiti svoje identifikacije, dostojanstva i ponosa. Svi znate moje stavove oko političkog srpstva u Hrvatskoj, i zločina nad našom zemljom, ali kao katolik i vjernik, uvijek ću se zalagati da predstavnik srpske pravoslavne crkve može držati vjerske obrede i nad najgorim zločincima, ukoliko su sahranjeni u Hrvatskoj. Jer, to je pitanje iznad politike, to je pitanje ljudskog dostojanstva i odnosa prema mrtvima – poručio je on.

[video: 30037 / ]

Odluka austrijskih biskupa o zabrani mise na Beliburgu za njega nije, dodao je, potpuno neočekivana.

– No, iznenađeni smo činjenicom da se biskupi usuđuju zabranjivati mise, to nije u duhu ni kanonskog prava, ni kršćanskog poslanja. Podsjećam i da je jedan njemački biskup zabranio misu za generala Praljka. Trebali bismo biti iznenađeni samo oko toga da se to tolerira u Vatikanu. Jer, ovaj je potez žestoki napad i na katoličke biskupe u Hrvatskoj, koji su se snažno suprostavili svetosavskom ponašanju patrijarha Irineja, koji ih je optužio i za ustaštvo. Posljedica je to i izlaska katoličke crkve u Hrvata iz rovova, koja posljednjih mjeseci pokazuje snažne znakove preuzimanja odgovornosti za zaštitu hrvatskih interesa, entiteta i zajedništva. I u tom pravcu smatramo da je ključno istaknuti kako je ovo velika šansa za Hrvatsku, za katoličku crkvu i biskupe u našoj zemlji, da snažno izađu iz rovova i da komemoracija za žrtve križnog puta hrvatskog naroda bude u Zagrebu, sada i ubuduće. Ne možemo niti smijemo, niti hrvatska država niti katolički biskupi, doći u poziciju da održavanje mise ovisi o raspoloženju nekoga drugoga. Radi se o našoj žrtvi i identitetu i moramo dokazati da imamo snage preuzeti odgovornost – stava je on.

Sve je, naglasio je, na katoličkoj crkvi.

– Ne podupiremo ni izjavu predsjednice koja je rekla kako je ona, kao Hrvatica i katolkinja, žalosna. Ne, ona mora poduzimati korake, mora javno progovoriti što misli o našem prijeldogu i ohrabriti naše biskupe da to učinimo. Boji li se netko da bi na toj misi ove godine bilo pola milijuna ljudi? Uvjeren sam da bi – izjavio je Đapić.

[video: 30033 / ]

Predložio je i da se međudržavnim ugovorom Austrije i Hrvatske definira prostor na kojem bi se u Bleiburgu uredio provorazredni nacionalni muzej, "na najvišim standardima hrvatske znanosti, i da kroz hodočašća, ekskurzije i edukaciju sve generacije našeg naroda mogu tamo doći i spoznati što se s nama događalo".

Vrijeme je da se komemoracija za hrvatsku žrtvu, koja simbolizira bleiburško polje, preseli u Hrvatsku i Zagreb, jer gdje god da kopate u Zagrebu, tamo su žrtve komunističkog terora i ubijanja, a da ne podupiremo to da se, zlouporabom demokracije, u Hrvatskoj veličaju zločinci koji su ubijali 1945. naovamo. Pozvana je taj korak učiniti katolička crkva, biskupi hrvatski, na čeli s kardinalom Bozanićem – zaključio je.