Naša najstrastvenija navijačica: 'Kad sam mu dodjeljivala medalju, još su mi se ruke tresle'

Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica i najviše pozicionirana osoba iz Hrvatske u Međunarodnom olimpijskom odboru, podijelila je svoje impresije s Olimpijskih igara. Ona je u Pariz doputovala tjedan dana prije početka natjecanja, a imala je priliku i dodijeliti medalje najboljima.

"Ne mogu vam to opisati. Prije svega kada gledam naše sportašice i sportaše kad se natječu na terenu, to je kao da mi se netko iz obitelji natječe. I nikada nisam toliko nervozna i nikada me nije toliko strah kao kad gledam hrvatske sportaše individualno ili reprezentaciju. I onda kad im dijelim medalje doista sam uzbuđena. Poseban je to ponos. Ako svira hrvatska himna s rukom na srcu gledati našu zastavu kako se diže i kako hrvatska himna svira. Moram reći pripremila sam se i za dodjelu medalja Tinu Srbiću. Očekivala sam zlato, ali nije bilo sreće u tom trenutku", rekla je za emisiju CROissant HRT-a pa otkrila što u trenucima kada dodjeljuje medalje kaže sportašima:

"Obično im kažem: 'Ne možeš vjerovati koliko mi je drago da ti dajem ovu medalju'. Oni to čuju, svjesni su toga, ali onda tu sekundu kad dobiju medalju polete, pljesak publike i ostalo. Meni je to ogromna čast i veliko zadovoljstvo. Pogotovo zato što to ne radim samo rutinski, nego doista ja sam u srcu bila i ostala navijač i meni će navijanje uvijek ostati ogromna strast. A i bavila sam se sportovima. Jedino što u životu nisam imala tu prednost da me netko vozi da se aktivno bavim sportom i da se mogu natjecati u sportu".

Grabar-Kitarović kaže kako je važno ulagati prije svega u ljude - djecu, one koji rade s njima, trenere... "Hrvatska je ogroman fenomen što se sporta tiče i mnogi se pitaju zašto je to tako, je li to nama u genima. Ja držim da je to prije svega srce i volja. Drugo, zato što je sport uvijek bio dostupan kod nas. Zato što se i košarka igrala na ulici i nogomet i mnogi drugi sportovi i to treba tako nastaviti. Treba uvesti što je moguće više tjelovježbe u škole. Sport je bitan ne samo za fizičko, nego i za mentalno zdravlje i općenito za ostvarivanje ciljeva u životu. A naravno i kako bismo stvorili nove generacije uspješnih hrvatskih sportaša koji će osvajati medalje za Hrvatsku", ustvrdila je.