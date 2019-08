Koje su boje ova vrata? Fotografija pokrenula lavinu komentara

Zlatno i plavo ili zlatno i bijelo?- to je bilo glavno pitanje rasprave unatrag par godina kada se pojavila fotografija haljine koja je na koncu obišla internet. Možda će se upravo ovo desiti i s fotografijom vratiju koju je postavila britanska tvrtka Farrow & Ball opisujući vrata u pozadini "plavo- sivom" bojom.

"Zelena su, ljudi", samo je jedan od prvih komentara korisnika ovakvog tipa. "Koja je ovo boja?", kaže drugi.

"Vidim zelenu boju, vrata su zelena", napisala je korisnica. Druga se nadovezala: "Da, i ja isto vidim zelenu".

Ova tvrtka, koja je diljem svijeta poznata po svojim kolekcijama ručno rađenih boja i tapeta, prodaje litru ove boje za vrtoglavih 408 kuna, a na silne komentare i raspravu o vratima kažu kako se radi o miksu tri boje.

"Plavo-siva je rezultat suptilno izmiješane plave, zelene i malo crnih pigmenata. Ova boja stvara opuštajuću atmosferu u prostoriji. Magična je, kvalitetna i nježna. Nijansa boje ovisi kako će, i u kojem trenutku, svjetlost pogoditi zid", rekli su iz Farrow & Ball.

It's hard to look beyond Tusker, the mountain doodle, here but the beautiful Blue Grey (https://t.co/HLtdn8Lxm3) door almost had our attention, we promise!



This relaxed shade has an almost magical quality of gently shifting between blue and grey depending on the time of day. pic.twitter.com/nABG2dCnQU