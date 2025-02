Kod Oprtlja zaustavljen Nijemac koji je u kamionu krijumčario Turke

Zbog krijumčarenja ljudi istarska je policija kazneno prijavila 37-godišnjeg državljanina Njemačke. On je 2. veljače u 23.15 sati zaustavljen na području Oprtlja. Upravljao je teretnim vozilom njemačkih oznaka, a pregledom vozila u njemu su nađena još tri osobe. Riječ je bila o turskim državljanima za koje je utvrđeno da su ilegalno ušli u Hrvatsku. Utvrđeno je i da ih je Nijemac namjeravao prokrijumčariti u Sloveniju i za to je trebao dobiti novčanu naknadu. Policija nije priopćila koliko je novca trebao dobiti, no on je uhićen i priveden, i slijedi mu vjerojatno dovođenje pred suca istrage radi određivanja istražnog zatvora.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>