Kod Križevaca se dogodio potres magnitude 3 stupnja

Potres magnitude 3 stupnja dogodio se jutros blizu Križevaca, objavio je EMSC.

Potres je zabilježen u 9.58 sati, a epicentar je bio na dubini od 2 km.

Podaci još nisu pregledani od strane seizmologa, napominje EMSC.

- Kratak udar, svega 1 sekundu - komentirao je jedan čovjek iz Križevaca na stranici EMSC-a, dok je drugi rekao kako je osjetio vibraciju.

