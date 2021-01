U Otvorenom zaiskrilo između Grmoje i Keruma: Ma kome si ti platio gulaš u životu?

Tema večerašnje HRT-ove emisije Otvoreno je politička korupcija i može li se spriječiti. U emisiji će gostovati Željko Kerum, Siniša Hajdaš Dončić (SDP), Josip Borić (HDZ), Zlatko Hasanbegović (DP) i Nikola Grmoja (Most).

OTVORENO

Kako spriječiti političku korupciju? Kako će HDZ riješiti aferu Oroslavje? Hoće li SDP raspustiti vukovarski ogranak stranke? Što nas čeka do lokalnih izbora koji su za tri i pol mjeseca? Teme su to večerašnjeg izdanja emisije urednika i voditelja Mislava Togonala. pic.twitter.com/NfQ0LGIbi7 — mojHRT (@mojHRT) January 27, 2021

- Ni u jednoj državi ništa nije prošlo bez trgovine, ja smatram da je ovo bio dogovor. Nije u redu jedne ne snimati, a druge ne - kazao je Željko Kerum, te je dodao da je to posve normalno. On smatra da je to u redu dokle god ide prema zakonu.

- Koalicijski partneri sve dogovaraju. To je standard. To je normalno i to je ok, tako se mora raditi, drugačije ne ide. Unaprijed se zna tko će dobiti natječaj. Ja nisam maknuo niti jednog čovjeka kad sam ja došao u Splitu na čelu. Bilo da je on HDZ ili ne - navodi Kerum. Tvrdi kako ništa nije išlo izvan zakona, ali on tvrdi da on ništa to nije radio.

Grmoja kaže kako to pak nije normalno.

- Političke stranke i prije izbora kontroliraju aktere. Nude nezavisnim akterima svašta, pa se ispada da su neki akteri stranke - navodi te kaže da je Milanović sve to opravdao.

Josip Borić iz HDZ-a pak smatra kako je ova afera bila pogreška Željka Tušeka. Smatra kako je HDZ pokazao kako se bori protiv korupcije.

- Ne bih se složio s Kerumom. Ovo nije normalno. Ako je nužan natječaj, onda ne postoji dogovor - kazao je Borić. Podsjetio je da je u Metkoviću smijenjeno nekoliko ljudi, te su nakon tužbe bili vraćeni na posao.

Grmoja je odbio optužbe i rekao da HDZ mora braniti Jambu: - No, Kerum je u pravu. Treba ostaviti dobre ljude

Sabo neće biti kandidat SDP-a

- SDP nije mafijaška organizacija da mora štiti svoje ljudi - komentirao je Hajdaš Dončić. On smatra u slučaju da se detektira kriminal da se ne smije štiti osoba.

Upitan o Željku Sabi kao kandidatu SDP-a u Vukovaru, kazao je: - Sabo neće biti naš kandidat. Mislim da sam bio jasan. Predložili smo vukovarskoj gradskoj organizaciji da predlože nekog drugog kandidata. Oni su ipak predložili gospodina Sabu. Mi imamo sutra nacionalno Predsjedništvo i mi ćemo taj problem riješiti tako da gospodin Sabo neće biti naš kandidat za gradonačelnika

Hasanbegović kaže da uopće nije bitno što je Tušek radio: - Ja nisam to radio, ali svi koji me znaju - znaju da se ne bavim kokošarenjem. Borić je izašao ispod suknje Jadranke Kosor, izašao je ispod Tomislava Karamarka, Andreja Plenkovića...da stranka odabere Milorada Pupovca i tad bi bio vjeran ratnik stranke

Borić mu je odgovorio da je on promijenio nekoliko stranka: - Nije kokošario, ali kad se formirala vlast u Zagrebu onda su se tražila mjesta ravnatelja. Ne bih on nikada... Mogli ste reći i da sam bio u HDZ-u i za vrijeme Tuđmana i Sanadera.

- Samo se predsjednici mijenjaju, a vi ostajete isti - dodao je Hasanbegović.

- A što bismo trebali? Izlaziti iz stranaka kao i vi - upitao ga je Borić.

Kerum je sve one koji snimaju nazvao nemoralnima. Smatra kako to ne opravdava niti ideologija. On zviždače smatra lošim ljudima.

- Ni ideologija i svjetonazor ne daje za pravo da bude loš čovjek. Treba biti čovjek, a držati mobitel dok razgovaraš s potencijalnim partnerom nije fer. Ne može netko biti doušnik. Ti tipovi što se bave sa snimanjima su loši ljudi, to ne ide u prilog ni gradu, ni županiji, ni državi ni društvu. Ja idem u kandidaturu. Vjerujem da će mi Splićani dati podršku - rekao je Kerum navodeći kako nije on Trump i da je priznao poraz. No, istaknuo kako je na zadnjim izborima bilo 11 posto nevažećih glasova.

Grmoja se nije previše složio s njim.

- Ako mi šaljemo ovakve poruke, onda se nitko neće odvažiti prijaviti korupciju. Da dobijem takve nedolične ponude, objavio bi ih. Ako mi šaljemo poruku da je problem što je ovaj snimao, onda ljudi neće prijavljivati korupciju. Nije bitno zašto je snimao. U to ne ulazim - kazao je.

Prekinuo ga je Kerum i pitao bi li on snimao.

- Gospodine Kerum, pravite se da ste radili sve za druge, a kandidirali ste se za sebe. Bili ste simpatični, a sad ste pod HDZ-ovom kontrolom. Bavite se biznisom, nema smisla da se kandidirate.

- Gospodin Grmoja govori to iz straha. U petom mjesecu ćemo se vidjeti. Vidjet ćemo kako će vaš kandidat prođe. Vi u Splitu ne vrijedite ništa - poručio mu je.

Tko je kome pomogao

Hajdaš Dončić zamolio je voditelja za kokice jer mu je zabavno gledati show.

- Nema bolje prevencije od edukacije - kazao je, na što mu je Hasanbegović rekao 'Tomislav Saucha' i 'Milanka Opačić'. Na to ga je prekinuo SDP-ovac i poručio mu 'polako'.

Borić je pak podsjetio da je država ranije imala više vijećnika i da se došlo i do tih promjena. Naveo je da se načelnike rušilo kad ne bi mogli donijeti proračun, pa su onda i to promijenili.

- Svi koji se sjećaju znaju koji je bio naš temeljni uvjet da se uđe u konstituiranju skupštine. Time se pokazalo što je principijelnost. Nije stvar u koaliranju. Simbol političke korupcije je grad Zagreb i Milan Bandić. On je lex šerifom znatno ojačan, a skupština je postala savjetodavno tijelo - kazao je Hasanbegović.

- Edukacija da, ali to nije dovoljno. Potrebno je neovisno pravosuđe - istaknuo je Grmoja i pozvao da se pogledaju mobiteli hrvatskih sudaca i državnih odvjetnika. Prema njemu nije dobro slati poruke da je problem snimanje.

- Kome si ti pomogao? Kome si ti platio gulaš - upitao ga je Kerum, na što mu je Grmoja odgovorio da on zna kome je on pomogao. Kerum mu je na to odgovorio da je Grmoji samo stalo do pozicije.