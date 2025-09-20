'Karte seksalice' ne prestaju izazivati polemike: Osniva se udruga protiv projekta ‘Karte na stol’

Sve otkako su ugledale svjetlo dana, i to na konferenciji posvećenoj seksualnoj edukaciji u školama, rasprava o tome što jesu, a što nisu "karte seksalice" ne jenjava. Pojašnjenja iz Statusa M, udruge koja ih je izradila, da karte nisu namijenjene djeci već mladim punoljetnim osobama, kao ni oštri demantiji zagrebačkih gradskih vlasti, koje ističu kako karte nemaju nikakve veze sa zdravstvenim odgojem koji od iduće školske godine kao pilot-projekt planiraju provoditi u nekim zagrebačkim osnovnim školama, nisu pale na previše plodno tlo. "Karte seksalice", naime, između ostalim postavljaju pitanja poput "Što te pali" ili "Stvara li ti bol ikad užitak", a s obzirom na to da su mediji prenijeli kako su predstavljene kao edukativni materijal na konferenciji na kojoj je Luka Juroš, šef gradskog Ureda za obrazovanje, sport i mlade, najavio izradu kurikula zdravstvenog odgoja koji bi od iduće godine kao pilot-projekt trebao ići u neke zagrebačke škole, u konzervativnim je krugovima zaključeno da će seksualna edukacija, koja će također biti dio zdravstvenog odgoja, izgledati baš onako kako pokazuju te kartice.

"Teška dezinformacija, fake news", uzvratili su iz stranke Možemo, napominjući da je povjerenstvo koje ima izraditi kurikul zdravstvenog odgoja tek osnovano i da je prerano govoriti što će biti u programu koji će u škole. Da spomenuta pitanja školarcima nitko ne namjerava postavljati objašnjavaju i iz udruge Status M, koja je karte izradila, i ukazuju kako u uputama stoji da su one za starije od 18. A na pitanje kako to da su predstavljene na konferenciji o seksualnoj edukaciji u zagrebačkim osnovnim školama, odgovaraju kako je jedan od ciljeva projekta "SexEd u škole!" i podizanje svijesti među mladima, što uključuje i mlade starije od 18 godina, o važnosti seksualne edukacije i o tome kakva bi ona trebala biti. Potvrđuju, ipak, kako smatraju da brojne teme koje ove karte dotiču "itekako imaju mjesto u školama u okviru zdravstvenog odgoja".

"Mi zagovaramo sveobuhvatnu seksualnu edukaciju koja obuhvaća širok spektar tema: seksualno i reproduktivno zdravlje, kontracepcija, spolno prenosive infekcije, seksualna orijentacija, pristanak, zdrave veze, utjecaj medija i interneta, seksualno nasilje i sl. Takva edukacija govori i o apstinenciji kao jednoj od mogućnosti, ali uključuje i informacije o sigurnom seksu. Sveobuhvatna seksualna edukacija zagovara pozitivan pristup seksualnosti, ljudska prava i rodnu ravnopravnost", poručuju iz Statusa M. A baš u terminu rodne ravnopravnosti krije se zamka za ovaj, kao i svaki raniji pokušaj uvođenja seksualne edukacije u škole. Vrlo brzo se, naime, okupila inicijativa "Karte na stol", u kojoj je više od 120 roditelja, koji pak u utorak namjeravaju održati osnivačku skupštinu i registrirati se kao udruga, uvjereni da se radi o još jednom pokušaju uvođenja seksualnog odgoja na idejama koje zagovaraju feminističke i udruge s LGBT predznakom.

– Pokušaji uvođenja seksualnog odgoja traju već 20-ak godina i to najglasnije zagovaraju udruge jasnog feminističkog i LGBT predznaka, koje grad Zagreb izdašno financira – kazao nam je jučer Leonard Mesarić, nogometaš i otac dviju djevojčica, uvjeren kako nije prerano za aktivnosti protiv plana zdravstvenog odgoja, iako on po tvrdnjama gradskih vlasti još nije ni u povoju. O financiranju udruga koje zagovaraju seksualnu edukaciju u školama proteklih je dana također bilo dosta govora, a na gradskim stranicama može se naći kako je udruzi CESI za projekt SexEd u kolovozu isplaćeno nešto više od 10.000 eura. Iz Statusa M su nam, pak, otpisali kako su njihove "karte seksalice" financirane kroz projekt SexEd, ali tvrde kako taj projekt "usprkos određenim medijskim napisima nije financiran javnim novcem".

"Kroz projekt 'SexEd u škole!' koji podržava Zaklada Solidarna financirana je, između ostaloga, izrada karata seksalica, putni troškovi i smještaj za međunarodne goste izlagače na konferenciji te simultani prijevod s talijanskog na hrvatski za sudionike/ce konferencije. Organizaciju konferencije je dijelom sufinancirao Grad Zagreb kroz drugi projekt koji vodi udruga CESI, a Status M je partner. Konkretno, tim sredstvima osiguran je najam dvorane te kava, voda i ručak za sudionike/ce konferencije", obrazlažu iz Statusa M. Sve u svemu, prilična zbrka i grad bi trebao razmisliti da dodatno obrazloži tko tu koga i kako financira.

'Dovoljan međupredmet'



A s obzirom na reakciju stranaka desno od centra, a pogotovo na poruke iz HDZ-a kako oni ne smatraju da međupredmetnom seksualnom odgoju koji je trenutačno u školama na razini čitave države treba išta dodavati, jasno je kako bi za stranku Možemo kurikul zdravstvenog odgoja u ovom dijelu mogao biti prilično vruć krumpir. Pogotovo aplauz, barem zasad, ne dolazi ni iz udruga zbog kojih gradske vlasti proziva desnica. Dapače, čini se kako one ni izbliza nisu zadovoljne "mlakim" pristupom grada, što iščitavam iz onoga što nam je jučer o čitavoj situaciji rečeno iz CESI-a, udruge u srcu zagovaračkog projekta seksualne edukacije u školama.

"Kao što je objavljeno, Grad Zagreb nije prihvatio naš zahtjev za uvođenje sveobuhvatne seksualne edukacije, već je donio odluku o uvođenju zdravstvenog odgoja i obrazovanja, na sličan način kako je program uveo Grad Rijeka. CESI smatra da je sveobuhvatna seksualna edukacija bolja opcija jer, osim poučavanja o reprodukciji i prevenciji rizika i bolesti, uključuje i emocionalne i društvene aspekte te promovira holističko razumijevanje seksualnosti", kažu u CESI-u.