Kardinal Puljić u nevjerici zbog osuda najavljene bleiburške mise

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je u ponedjeljak kako je u nevjerici zbog brojnih osuda najave služenja mise za žrtve bleiburške tragedije u Sarajevu 16. svibnja no negativna reagiranja nastavila su se nizati, a u uključilo se i veleposlanstvo SAD u BiH.

Katolička tiskovna agencija BK BiH (KTA) objavila je kako se kardinal Puljić tijekom dana sastao s dogradonačelnikom Sarajeva Milanom Trivićem a susret je uslijedio nakon što je i gradonačelnik Abdulah Skaka pozvao vrhbosanskog nadbiskupa da misu otkaže.

Kako je navedeno u priopćenju, kardinal je izrazio nevjericu i razočarenje zbog činjenice da se uobičajeno slavlje Svete mise za nevine žrtve Bleiburga u javnosti prikazalo kao njegovo osobno pristajanje uz bilo kakav oblik totalitarizma, a samim time uz zločine totalitarnih režima, kao što su nacizam, fašizam i komunizam.

"Pojasnio je da se Katolička crkva nikada nije stavljala na stranu niti jedne vlasti, a kamoli onih koje su bile uzrokom tolikih nemilih stradanja. Posebno je naglasio da se nijedan zločin ne može braniti niti se smije pravdati, ali, isto tako, da se prema svim nevinim žrtvama, pa tako i onima iz hrvatskog naroda, treba odnositi s jednakim pijetetom", stoji u priopćenju.

KTA ističe kako je upravo to bila prvotna i jedina nakana slavljenja najavljene Svete mise, koju kardinal Puljić, u ime biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije, zbog novonastale pandemije koronavirusa slavi u Sarajevu, a ne u Bleiburgu. S jednakim pijetetom, kako podsjećaju u priopćenju, kardinal Puljić redovito sudjeluje na godišnjoj komemoraciji stradanja članova Židovske zajednice u Sarajevu a kao član Međureligijskog vijeća BiH sudjeluje u organizaciji i molitvama na mjestima stradanja u posljednjem ratu.

Kardinal Puljić je izrazio nadu kako će "isti oni koji su doprinijeli stvaranju negativne klime, pomoći da Sarajevo bude grad suživota i dijaloga".

Američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak je reagiralo na najavu služenja mise za bleiburške žrtve u Sarajevu pozivom da se komemoriranje ne pretvori u čin povijesnog revizionizma dok se član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pridružio onima koji uopće ne žele da se ta misa održi.

"Razmišljajući o Drugom svjetskom ratu, moramo prepoznati i pamtiti povijest u njezinoj cjelini. Pozivamo one koji organiziraju bleiburšku komemoraciju u BiH da se suzdrže od povijesnog revizionizma i retrogradne retorike. Kako smo upravo obilježili Dan pobjede nad fašizmom svi se moramo fokusirati na prave vrijednosti demokracije, pomirenja i međureligijskog dijaloga", stoji u izjavi objavljenom na Twitter profilu veleposlanstva SAD u BiH.

